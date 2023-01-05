Belçika Çin’den gelen yolculardan Covid-19 testi isteyecek

Belçika, Çin’deki Covid-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Çin’den direkt uçuşla gelen tüm yolculardan negatif Covid-19 testi talep edecek.

Çin, 8 Ocak’ta sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken birçok ülke Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin’den gelecek yolculara negatif test zorunluluğu getirdi. Belçika ise, Covid-19 salgınının yayılmasına karşı atılan yeni adımların bir parçası olarak Çin’den direkt uçuşla gelen yolculardan negatif Covid-19 testi göstermelerini isteyecek. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa Birliği’nin (AB), üye 27 ülkeye yaptığı önlem çağrısını dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda yolculardan negatif Covid-19 test sonucu ibraz etmelerini zorunlu hale getireceklerini söylerken, "Biz tam olarak şunu söylüyoruz: Çin’den gelirken negatif test göstermek zorundasınız aksi halde buraya gelemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamanın bu hafta içerisinde uygulamaya girmesi için çalışmaları sıklaştırdıklarını belirten Vandenbroucke, "Şu an tüm AB üyesi ülkelere, Çin’den Avrupa’ya gelen yolcuların uçağa binmeden önce negatif Covid-19 testi göstermelerini talep etmeleri için güçlü bir çağrı var" dedi.

Çin’den gelen yolculara kısıtlama

İtalya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay, Çin’den gelen yolculardan Covid-19 testi talep edileceğini duyurmuştu. İspanya ise, Avrupa ülkeleri arasında Çin’e kısıtlama uygulayan ikinci ülke olmuş ve Çin’den gelen yolculardan negatif Covid-19 testi veya aşı kanıtı talep etmişti. Fransa, sınır kontrollerini artırarak Çin’den gelenlerden negatif Covid-19 testi veya son 24 saate ait negatif antijen testi göstermelerini zorunlu hale getirmişti. Avustralya, Kanada, Hindistan, İsrail, Malezya, Fas, Katar, Güney Kore, Tayvan ve ABD de Çin’den gelen yolculara kısıtlama uygulanacağını açıklayan ülkeler arasında yer almıştı.

Hindistan, Çin’in dışında Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland’dan gelen yolculardan da negatif Covid-19 testi isteneceğini duyurmuş, bu ülkeler gelen, semptom gösteren veya testi pozitif çıkan yolcuların da karantinaya alınacağını açıklamıştı.

Resmi grip salgını ilan edilmişti

Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarına yaklaşan grip vakaları nedeniyle resmi grip salgını ilan edildiği belirtilmişti. Enstitü, "Grip vakaları zaman zaman ülkemizde kaydediliyor fakat bu sefer tüm kriterler grip salgınıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor" demişti.

Sciensano’dan Virolog Steven Van Gucht, hastanelerde Covid-19 vakaları kadar, grip vakalarının da bulunduğunu belirterek, grip vakalarında hastaneye yatış oranlarında Covid-19 vakalarına göre daha fazla artış beklediklerini söylemişti.

Almanya ve Slovakya, Belçika’dan daha önce grip salgını ilan etmişti.