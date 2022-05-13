Bel ve boyun fıtıklarını artık robotlar tedavi edecek

Fizik tedavide termal kürler ile çağ atlatan Romatem, omurilik düzleşmesi, bel ve boyun fıtıklarını yüksek teknolojili robotlarla tedavi ediyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında 17 yıllık tecrübesi ile sağlık turizminin lider şirketlerinden biri olan Romatem, bu alanda yüksek teknolojili hizmet veriyor.

Firma, uzun süre yatağa bağlı hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyonu, bel boyun ağrıları, fıtıkları ve omurga düzleşmelerinde yüksek teknolojik cihazları Türkiye’ye getirerek cerrahi müdahaleye yüksek teknolojili bir alternatif sunuyor.

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu doktorlarından Doç. Dr. Hülya Şirzai yaptığı açıklamada cerrahi müdahaleye yüksek teknolojili bir alternatif sunan yüksek teknolojik robotların skolyoz, omurga fıtıkları, dejeneratif disk değişikliklerinden kurtulmaya yardımcı olduklarını belirterek, "Hafif mekanik kuvvetler kullanarak spinal dekompresyonu gerçekleştirmek için tasarlandı. Omurga kemiklerinin lokal olarak gerilmesi, şişkin, çıkıntılı veya fıtıklaşmış disklerin geri çekilmesini destekleyen negatif bir basınç oluşturur, böylece sıkıştırılmış bir sinir kökü üzerindeki baskıyı hafifletir ve omurilik disklerinin eski yapısını geri kazandırır" dedi.

Şirzai, "Spinal dekompresyon tedavisi, hastanın fonksiyonelliği ve vücut pozisyonunu düzeltmesi nedeniyle diğer standart traksiyon yöntemlerinden farklıdır. Dekompresyon sistemi, istenen etkiyi elde etmek için çok fazla germe ağırlığı kullanmaya gerek kalmadan, omurgaya uygulanan kuvveti kademeli ve nazikçe artırmak, hastanın vücudunu rahat tutmak ve böylece kasların koruyucu reaksiyonunu önlemek için tasarlandı. Dekompresyon tedavisi, kan dolaşımını iyileştirmeyi ve kas kramplarının azaltılmasında veya dejenere olmuş omurilik disklerini iyileştirmeyi amaçlar. Bu tedavi, doğal iyileşme süreçlerini harekete geçirir ve omurga kemikleri arasındaki doğal biyomekanik etkileşimi yeniden sağlamaya yardımcı olurken, tamamen bilgisayar kontrollü robotik bir sistem olduğu için hastaya güvenli bir tedavi imkanı sunar" diye konuştu.