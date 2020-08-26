Bel ve boyun fıtıklarında zamanında ve doğru tedavinin önemi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, ciddi iş gücüyle zaman kaybına neden olan bel ve boyun fıtıklarının zamanında ve doğru tedavisi yapılmadığı takdirde farklı sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi (BAH) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, bel ve boyun fıtığın doğru ve zamanında tedavinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplum içerisinde çok sık görülen bir rahatsızlık olan bel ve boyun fıtıklarının ciddi iş gücüyle zaman kaybına neden olduğunu belirten Opr. Dr. Eyüp Genç, “Ağır işlerde çalışan, sürekli oturarak iş yapan, masa başı çalışanları ve sürekli ayakta çalışan kişilerde sıklıkla bu rahatsızlığa rastlanır. Zamanında ve doğru tedavisi yapılmadığı takdirde omurgada bozulmalara, omurga kanal darlığına bağlı yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda uyuşma, omurgada eğrilik, bel kayması gibi hastalıklara da neden olabilir” dedi.

Bel ve boyun ağrısı olan ve kuvvet kaybı olmayan hastaların ameliyatsız tedavi yöntemleri ile başarılı bir şekilde tedavisinin yapıldığını belirten Genç, "Uzun süreli boyun ağrılarının sebepleri arasında bel fıtığı, enfeksiyon hastalıkları, omurilik tümörleri gibi rahatsızlıklar yer almaktadır. Ağrılarınız geçmiyorsa uzman bir hekime başvurmanız sağlığınız açısından önem arz etmektedir. ‘BAH Alo Doktorum’da direkt olarak uzman hekimlerimiz ile görüşüp sağlık sorunlarınızı danışabilirsiniz. Ücretsiz Sağlık Danışma Hattı’na ise 0532 260 21 31 telefon numarasından ulaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.