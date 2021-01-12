banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Deutsche Bank, Trump ile iş yapmayacağını duyurdu
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Bazı CHP milletvekilleri bize katılacak!
Asgari ücretle neler değişti?
Asgari ücretle neler değişti?
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor
WhatsApp ne yapıyorsa Telegram da onu yapıyor

Bel kireçlenmesi yaşam kalitesini düşürüyor

Birçok kişi, en küçük bir harekette bile belinin acıdığını, ağrıdığını, şiştiğini ve hatta belinden sesler geldiğini söyler.

Sağlık 12.01.2021, 14:46
3
Bel kireçlenmesi yaşam kalitesini düşürüyor

Birçok kişi, en küçük bir harekette bile belinin acıdığını, ağrıdığını, şiştiğini ve hatta belinden sesler geldiğini söyler. Bazı insanlar bunu abartılı bulsa da bel kireçlenmesi şikayeti yaşayan kişiler için bu semptomlar günlük yaşamın bir parçası gibidir. Ancak bu durum zamanla kişinin yaşamını büyük oranda etkileyerek günlük hareketleri dahi yapamaz hale getirebilir. Avrasya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Şıldır, bel kireçlenmesi ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Genetik faktör büyük etken

Eklemlerin fazlasıyla aşınması ve yıpranmasıyla yapılarının bozulması ve deforme olmasıyla ortaya çıkan sağlık problemine kireçlenme denir. Eklemlerde en sık görülen kronik rahatsızlıkların başında gelen bel kireçlenmesi, genel olarak genetik sebeplerle ortaya çıkar. Bunun yanı sıra,  ağır yük taşımak gibi fiziksel hareketlerde bulunan insanlarda da çok sık rastlanılmaktadır. 

Belirtiler sinsice ilerleyerek, ağır şikayetlere dönüşebilir…

Kireçlenmenin belirtileri rahatsızlığın şiddetine göre farklılık göstermektedir. Ancak en sık rastlanılan şikayetler ağrı ve sertliktir. Özellikle de uzun süreli hareketlerden sonra eklemlerde şişlik görülebilir. Bel kireçlenmesine en sık görülen belirtiler;

  • Hareket ettikçe azalan eklem sertliği,
  • Hareketlerde kısıtlılık,
  • Bir eklemin bükülmesi halinde gelen çıtırtı sesi,
  • Hareket sonrasında fazlalaşan ağrı,
  • Eklem etrafında hafif derecede şişlik,
  • Parmaklarda şişme, hassasiyet, kızarıklık,
  • Ayak bileklerinde şişlik ve ağrı,
  • Ayak parmaklarında şişlik,
  • Kasık ve uyluk bölgesinde şişlik,
  • Dizlerin hareket etmesiyle gelen gıcırdama sesi.

Kimler risk grubu altında yer alıyor?

Bel kireçlenmesini ortaya çıkaran birçok faktör olmakla birlikte bazı risk faktörleri hastalık üzerinde belirleyici bir rol üstlenir. Bu etkenleri şu şekilde özetlemek mümkündür;

  • İlerleyen yaş,
  • Kadın olmak,
  • Obezite,
  • Eklemlerin aşırı kullanımı,
  • Daha önce yaşanan eklem yaralanmaları,
  • Eklemlerde tekrarlayıcı zorlamalara neden olan meslekler,
  • Genetik yatkınlık,
  • Doğuştan eklem hastalığı olan kişiler,
  • Zayıf uyluk kasları.

Kireçlenmeyi tetikleyen belirli durumlar var…

Eklemlerde kemiğin her ucunu kaplayan oldukça sağlam olan bir materyal bulunur. Kıkırdak olarak adlandırılan bu materyal, eklem hareketi için kaygan ve yumuşak bir ortam ve zemin yaratır. Bir nevi kemikler arası yastık görevi görür. Kireçlenmenin olduğu durumlarda ise kıkırdak dokusu aşırı aşındığından bozulur. Aşınma yıpranmaya, yıpranma ise ağrılara yol açar. Bu durum zamanla eklemlerde şişmeye, hareketlerde zorlanmaya, kemiklerin parçalanmasına ve eklem faresi olarak bilinen eklem içinde kemik parçası birikmesine neden olur. Kemik parçaları küçüldükçe birikmeye başlar ve vücutta iltihap meydana gelebilir. Bu durum kireçlenme sürecini daha da zorlaştırır.

Bel kireçlenmesi nasıl teşhis edilir?

Bel kireçlenmesinin teşhis edilebilmesi için öncelikle branş hekimi tarafından yapılacak fiziki muayene yapılması gerekmektedir. Kesin tanı içinse radyolojik görüntüleme tercih edilebilir. Bu kapsamda düz tomografi veya MR’ın yanı sıra kan tahlili ve eklem sıvısı analizi de yapılabilir. Bazı hastalara kesin teşhis için EMG’de yapılabilir.

Uygun tedavi ile ağrıları kontrol altına alabilirsiniz

Bel kireçlenmesinin tedavisi daha çok şikayetleri kontrol altına almak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmek ve eklem hareketliliğini arttırmak üzerine kurulmuştur. İlk aşamada fizik tedavi ile kişideki belirtilerin hafifletilmesi sağlanabilir. Eklemlerdeki iltihabın giderilmesi için ilaç tedavisi uygulanabilir. Aynı zamanda bel enjeksiyonları ve daha ileri hastalarda ameliyat gibi seçeneklere başvurulabilir.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12