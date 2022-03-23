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"Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün olabiliyor"

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Burak Kınalı, bel fıtığı nokta atış enjeksiyon tedavisiyle birlikte bel fıtığı ameliyatına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Sağlık 23.03.2022, 11:39
"Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün olabiliyor"

Bel fıtığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Burak Kınalı, bel fıtığı nokta atış enjeksiyon tedavisiyle birlikte bel fıtığı ameliyatına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Kınalı, bel fıtığı tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Tedavide kullanılan yöntemlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Burak Kınalı, bel fıtığı nokta atış enjeksiyon tedavisiyle birlikte bel fıtığı ameliyatına gerek kalmayabileceğini söyledi. Dr. Kınalı, tedavinin başarı oranının uygun hastalarda yüksek olduğunu kaydetti.

Bel fıtığının sebeplerinden bahseden Dr. Kınalı, "Hareketsiz yaşam tarzı, yanlış oturma, ağır iş yükü, az su tüketimi, sigara ve aşırı stresli bir iş ortamına sahip olmak tetikleyici durumlardır. Genelde bel ve bacak ağrısı olarak başlayan bel fıtığı ağrının; öksürmek, hapşırmak, ağır kaldırmak ile topuktan bele kadar yayılması ile kendini gösterir. Bel fıtığında, fıtığa bağlı sinir hasarı, idrar ve dışkı tutamama, ayaklarda yanma, batma ve üşüme gibi özel durumlar dışında ameliyat düşünülmemelidir. Enjeksiyon tedavisi tercih edilebilir. Bel fıtığı tedavisinde enjeksiyon tedavisiyle birlikte fizik tedavi uygulamaları, davranış tedavi, manuel terapi uygulamaları ve egzersiz ile çok daha kısa sürede sonuç almak mümkün olabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda 3-6 aylık bir süre içerisinde fıtığın boyutlarında küçülme yani regresyon olduğu bile görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bel fıtığında nokta atışı tedavisini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bel ağrılarının sebepleri omurlar arasındaki disk adı verilen yapının; zorlanma, ağır kaldırma, yanlış oturma gibi problemler yüzünden sinir kanallarına doğru çıkıntı yapmasıdır. Bel fıtığı enjeksiyon tedavisinde hasar gören ve ağrıya sebep olan sinir tespit edilir. Farklı şekillerde uygulanabilen enjeksiyon tedavisi, fıtık hangi seviyede ise doğrudan fıtık içine ya da bağlı olduğu sinir çevresine ince iğnelerle girilip tedavi edici ilaçlar enjekte edilir. Bel fıtığı tedavisinde en sık kullanılan ilaçlar steroid, ozon ve anestezik ilaçlardır. Uygulanan bu ilaçlar sinir ve fıtık etrafındaki iltihap, ödem ve yapışkanlıkları tedavi etmede kullanılır. Bel fıtığı enjeksiyon tedavisinde transforaminal epidural enjeksiyonlar şunlardır; transforaminal epidural enjeksiyonlar bel fıtığının çevresinde görülen iltihap ve ödemi tedavi etmek için yararlanılan bir uygulamadır. Transforaminal epidural enjeksiyonda sinir kökü basısına bağlı ağrı ortadan kaldırılır. Transforaminal epidural enjeksiyon yönteminde kullanılan ilacın dozu en düşük seviyededir. Transforaminal epidural enjeksiyon aynı zamanda başarı oranı, uygun hastalarda, en yüksek olan tedavidir".

Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, enjeksiyon tedavisinin başarısız ameliyatlarda ve bir ayda üç kez kadar uygulanabildiğini belirterek, "Bel fıtığında enjeksiyon tedavisi başarısız bel ameliyatlarında, iltihap ve ödem oluşumunda, omurilik kanalı daralmasında ve faset eklem rahatsızlıklarında uygulanır. Bel fıtığı enjeksiyon tedavisi, uygulama yapıldıktan sonra hastaların genelinde ağrının tamamen kaybolmasını sağlar. Hastanın halsizlik, kas güçsüzlüğü, uyuşukluk gibi rahatsızlıklarında iyileşme kaydedilir. Bel fıtığı enjeksiyon tedavisi ile düzelme sağlanamayan hastalar için tedavi birkaç ay içinde 3 kez uygulanabilir. Hasta ağrısının geçmesi ile iyileşme sağlandığını düşünüp günlük rutinine hemen dönmemeli istirahat etmelidir" dedi.

Bel fıtığı nokta atışı tedavisinin bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, tedavinin kimlere uygulanabileceğini şöyle açıkladı: "Bel fıtığı enjeksiyon tedavisi fıtık başlangıcı ve hatta ileri düzey fıtığı (patlamış, parça kopmuş ve kanalı daraltmış) olan hastalarda disk bölgesinde oluşan ödem ve iltihabı tedavi etmek, sinir kökü basısını azaltmak ve disk çevresindeki yangıyı ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. Tedavinin önemli bir yan etkisi olmaması sebebi ile kullanımı yaygındır. Hastanın erken dönemde ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersize ek olarak enjeksiyon tedavisi tercih edilebilir. Böylelikle daha etkili bir sonuç alınabilmektedir".

Bel fıtığı tedavisinde epidural enjeksiyonların uygulama şekillerine göre 3 farklı yöntemle yapıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, belin direkt sinir kanalına, kuyruk sokumuna ya da belin orta kısmına uygulamanın yapılabileceğini söyledi. Dr. Kınalı, "Bel fıtığı tedavisinde kuyruk sokumundan uygulanan epidural enjeksiyon, kuyruk sokumuna en yakın yerden kaudal blokaj utrasonografi ve ya radyolojik görüntüleme eşliğinde yapılmaktadır. Genel olarak tedaviyle elde edilen başarı oranı yüzde 60- 70 civarındadır. Bel ortasından yapılan epidural enjeksiyon, kanal daralması orta hat fıtıklarında kullanılan yöntemdir. Bel fıtığı tedavisinde direkt, sinir kanalına yapılan enjeksiyon epidural tedavilerde en etkili yöntem olarak kullanılır ve nokta atış tedavisi olarak da adlandırılabilmektedir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Burak Kınalı bel fıtığında epidural enjeksiyonun, floroskopi cihazıyla müdahale edilecek bölgenin görüntülenmesiyle yapıldığını kaydetti. Günümüz teknolojik aletleriyle işlemin riskinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu da belirten Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, işlem süresinin 15-20 dakika sürdüğünü, 3-4 saatlik bir dinlenme süresinden sonra hastanın taburcu edilebileceğini aktardı.

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