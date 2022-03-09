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Bel fıtığında ameliyatla tedavi tarih oluyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde uygulanan “Nokta Atış” tedavisiyle bel fıtığı rahatsızlığında 10 hastadan 9’unda ameliyat ihtiyacı ortadan kalkarken, Dr. Alper Alabulut “bu yöntemde hastaların büyük kısmında bel ağrılarından ve bel fıtığı şikâyetlerinden kurtuluyor” dedi.

Sağlık 09.03.2022, 11:07
Bel fıtığında ameliyatla tedavi tarih oluyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde uygulanan “Nokta Atış” tedavisiyle bel fıtığı rahatsızlığında 10 hastadan 9’unda ameliyat ihtiyacı ortadan kalkarken, Dr. Alper Alabulut “bu yöntemde hastaların büyük kısmında bel ağrılarından ve bel fıtığı şikâyetlerinden kurtuluyor” dedi.

Kilo artışı ve yaşam koşullarının giderek daha az hareket etmemizi gerektirecek şekilde değişmesi, omurga sorunlarına özellikle de bel fıtığına davetiye çıkarıyor. Bu süreçte bir yandan yaşam kalitesini bozacak düzeyde şiddetlenen ağrılar diğer yandan da bel fıtığı tedavisi deyince akla sadece cerrahi yöntemlerin gelmesi hastalardaki stresi artırıyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, bel fıtığı tanısı alan her 10 kişiden sadece birinin öncelikle cerrahi tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirterek halk arasında “Nokta Atış Tedavisi” olarak bilinen transforaminal epidural enjeksiyon yöntemiyle ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Ameliyat ihtiyacı olmayan ancak yoğun ağrı çeken kişilerde uygulanan bu girişimsel ağrı tedavi yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi veren Dr. Alper Alabulut, “Acil ameliyat gerektirmeyen ancak şiddetli ağrılar nedeniyle yaşam kalitesi düşen hastalara uygulanan bu yöntemde hastaların büyük kısmı uygulamanın hemen ardından bel ağrılarından ve bel fıtığı şikâyetlerinden uzaklaştırıyor” diyor.

Her 10 hastadan sadece birinde ameliyat şart

Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki kıkırdak; ağır kaldırma, uzun süre aynı pozisyonda kalma, zorlanma, düşme, fazla kilo ve çok sayıda doğum gibi nedenlere bağlı olarak yerinden kaydığında omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırıyor. Bu durum da bel ve bacak ağrısı, bacakta uyuşma ve kalça üzerinde ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren bel fıtığına neden oluyor. Bel fıtığı tedavisinin cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Alper Alabulut, şöyle devam ediyor:

“Her 10 bel fıtığı hastasından birinde ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerektirmeyen hasta grubunun büyük çoğunluğu istirahat, egzersiz ve ağrı kesici tedaviler ile şikayetler gideriliyor. Ancak bazı hastalarda cerrahi dışı bu tedavilere direnç görülüyor. Özellikle kısa süreli ilaç tedavisine yanıt alınamayan veya yaşam kalitesini bozacak düzeyde şiddetli ağrıları olan hastalarda, ameliyat gereksinimi ötelenebilir durumda ise girişimsel ağrı tedavileri tercih edilebilir.”

Kişiye özel ilaçlar, doğrudan uygulanıyor

Halk arasında “Nokta Atış Tedavisi” olarak bilinen Transforaminal Epidural Enjeksiyon yönteminin bel fıtığı tedavisinde en sık kullanılan girişimsel ağrı tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Dr. Alper Alabulut, uygulama hakkında “Kişiye özel hazırlanan ilaç kombinasyonları, spinal sinirin omurgadan çıktığı delikten bir iğne ile girilerek ağrının olduğu bölgeye uygulanır. Transforaminal epidural enjeksiyon, steril ortam gerektirdiğinden ameliyathane şartlarında yapılır. İşleme özel röntgen cihazlarının altında yaklaşık 10 dakika süren uygulamada hastanın uyutulmasına gerek olmaz. İşlemde ağrı da duyulmaz” diye bilgi veriyor.

İşlem sonrasında ağrı da sona eriyor

Nokta atış tedavisi, hızlı sonuç vermesi nedeniyle de tercih ediliyor. Çoğu hastada işlemden hemen sonra tüm şikayetlerin geçtiğini anlatan Dr. Alper Alabulut, “Tedavi için seçilmiş hastalarda erken dönem olumlu geri bildirimler yüzde 97, uzun dönem (6-12 ay) geri bildirimler ise yüzde 85 düzeyindedir. Ayrıca gereken durumlarda elektrotermal-radyofrekans tedavilerinin hem eklemlere hem de fıtık dokusuna uygulanabilir” diyor.

Bel fıtığı ameliyatı olmuş hastalarda da uygulanıyor

Bel fıtığı, daha önceden ameliyatla tedavi edilmiş olsa bile yineleme riski bulunan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu nedenle nokta atış tedavisinin hem yineleyen hem de dirençli ağrı durumlarında uygulanabileceğini kaydeden Dr. Alper Alabulut, sözlerini “Bu hastalarda da yaşam konforunu artıran girişimsel ağrı tedavi teknikleri tercih ediliyor. Nokta atış tedavisini özel ilaçlar ile kombine ederek ‘adezyolizis’ denilen tekniği uyguluyoruz” diye tamamlıyor.

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