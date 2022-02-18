Bel ağrısı sadece can acıtmıyor, sinir de bozuyor

Algolog (ağrı uzmanı) Tural Bayramov, bel ağrısı tedavisinde ameliyatın tüm diğer seçenekler tükendiğinde başvurulması gereken bir yöntem olduğunu söyledi. Bel ağrıları için çözüm aramanın sinir bozucu bir yolculuk olabileceğini belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Neyse ki, çoğu insan için bel ağrısını tedavi etmek için cerrahi olmayan seçenekler var. Genellikle uzun süren konservatif tedavilere rağmen geçmeyen veya çok şiddetli bel ağrısı olan ve cerrahi endikasyonu olmayan hastalara girişimsel algoloji yöntemleri çare olabiliyor” dedi.

Kent Hastanesi Anesteziyoloji ve Algoloji (ağrı) Uzmanı Dr.Tural Bayramov, insanların yaklaşık yüzde 80’inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşadığına dikkat çekti. İnsan vücudunda bel bölgesinin çok önemli olduğunu, bel bölgesinin vücuda yapısal destek verip, dokuları ve organları koruduğunu, hareket kabiliyetinin neredeyse tamamını sağladığını kaydeden Uzm. Dr. Bayramov, "Dünyada baş ağrılarından sonra en çok görülen ağrılar bel ağrılarıdır" dedi.

Bayramov, "Bel ağrısına, omurgayı oluşturan kemikler, kaslar, diskler, sinirler ve eklemler gibi farklı yapılardan herhangi birinin zedelenmesi neden olabilir. En yaygın neden kas ve bağların aşırı gerilmesidir. Zorlama, ağır kaldırma, taşıma, ani dönme gibi uygun olmayan pozisyonlar bel ağrılarının başlangıcı olabilir. Ayrıca kanser, romatizmal hastalıklar, böbrek veya omurga enfeksiyonları gibi bazı hastalıkların sonucu da bel ağrısı olabilir. Bu ağrılar bel hareketlerini kısıtlar. Eğer ağrı üç ay veya daha uzun sürerse kronik bel ağrısı olarak kabul edilir. Bel ağrısı belirtileri aniden veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Bazen ağrı, bir şeyi almak için eğilmek gibi belirli bir aktiviteden sonra ortaya çıkar. Diğer zamanlarda, ağrıya neyin sebep olduğu bulunamayabilir. Ağrı keskin veya künt ve acı verici olabilir ve hastanın kalçasına veya bacaklarının arkasına, ayaklara doğru yayılabilir. Ağrı genellikle belirli pozisyonlarda (eğilmek gibi) daha da şiddetlenir. Bel ağrıları için bir çözüm aramak, sinir bozucu bir yolculuk olabilir. Neyse ki, çoğu insan için bel ağrısını tedavi etmek için cerrahi olmayan seçenekler var. Ameliyat genellikle yalnızca diğer tüm seçenekler tükendiğinde düşünülür" şeklinde konuştu.

"Ameliyat son çare olarak düşünülmeli"

Öte yandan Uzm. Dr. Bayramov, uzun süren ve/veya şiddetli bel ağrılarının ciddiye alınması, tedavisi için de mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerektiğini hatırlattı. Bayramov, bel ağrılarında tedavinin amacının ağrıyı azaltmak, hastanın aktif yaşama dönmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Bunları sağlayarak hastanın yaşam kalitesini yükseltmektir" dedi.

Bel ağrısının tedavisinin ağrının nedenine ve şiddetine, hastanın geçirdiği hastalıklara ve pek çok diğer etkenlere göre uzman doktor tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu durumda bel ağrıları için kısa süreli yatak istirahati, fizik tedavi, egzersizler, ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler yeterlidir. Genellikle uzun süren konservatif tedavilere rağmen geçmeyen veya çok şiddetli bel ağrısı olan ve cerrahi endikasyonu olmayan hastalara girişimsel algoloji yöntemleri önerilmektedir. Algoloji uzmanları bel ağrılarının kaynağını belirledikten sonra hastanın fayda görebileceği girişimsel işlemleri uygularlar. Ağrıyı azaltmanın yanı sıra, bu yöntemler bazen ağrının kaynağını belirlemeye de yardımcı olabilir. Genellikle ayakta tedavi ortamında uygulanırlar, yani hastalar aynı gün eve giderler. Bel ağrısı olan hastaya cerrahi ameliyat yalnızca belirli bir tıbbi neden varsa ve/veya diğer tedaviler yardımcı olmadıysa önerilir. Tekrarlayan bel ağrılarını önlemek için hastalar fazla kilolarından kurtulmalı, varsa sigarayı bırakmalı, düzenli ve sürekli olarak bel, sırt ve karın kaslarına yönelik kas egzersizleri yapmalı, uygun olmayan duruş, oturma ve yatış pozisyonlarını düzeltmeli."