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BEL AĞRISI KEYFİNİZİ KAÇIRMASIN

Omurga kaynaklı ağrılar bel bölgesinde en fazla olmak üzere boyun ve sırt bölgesinde de hissedilir. Bu ağrılar ani şiddetli olarak başlayabildiği gibi (Son altı hafta içerisinde de olabilir) yıllar boyunca orta şiddette sürebilir. Liv Hospital Ulus Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora bel ağrısında enjeksiyon tedavisini anlattı.

Sağlık 31.08.2020, 10:22
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BEL AĞRISI KEYFİNİZİ KAÇIRMASIN

Ağrı nedensiz de ortaya çıkabilir

Bel ve boyun bölgesindeki ağrılar çoğunlukla bu bölgelerdeki kas spazmlarına, çeşitli eklemlerin kireçlenmelerine (faset eklem) ve disk maddesinin fıtıklaşmasına bağlı olabilir. Bu ağrılar bir aktivite ya da travma sonrası başlayabileceği gibi belirgin bir neden olmadan da ortaya çıkabilir. Özellikle ruhsal ve duygusal gerginliği, hareketsiz iş ve yaşam tarzı nedeniyle bel ve karın kasları zayıf olan kişiler bel ve boyun ağrıları için daha risklidir. Ani başlayan veya uzun süren inatçı bel ve boyun ağrıları fizik tedavi uygulanmasına rağmen azalmazsa ya da cerrahi olarak düzeltmeye gerek görülmediyse girişimsel ağrı tedavi seçenekleri gündeme gelir.

Radyofrekans tedavisi doku hasarı yapmaz

Bel ve boyun bölgesindeki ağrıya neden olan faset eklemine veya fıtıklaşma nedeniyle etkilenen sinir köklerine enjeksiyon (kortizon) ve radyofrekans tedavisi yapılabilir. Son yıllarda bel ve boyun sinir köklerine uygulanan radyofrekans tedavisi (pulsed radyofrekans akımı uygulaması) kortizon enjeksiyon tedavisine göre daha etkin kabul edilmekte olup daha uzun süreli (en az 2 yıl) ağrı sağaltımı sağlar ve doku hasarı yapmaması nedeniyle tercih edilir.

Cerrahiye rağmen ağrısı geçmeyenler omurga pili

Bir grup hasta vardır ki defalarca bel fıtığı ameliyatı geçirmesine rağmen ağrısından kurtulamaz. Bel ve boyun fıtığı ameliyatları sonrasında bazı hastalarda omurga kanalında birtakım yapışıklıklara bağlı olarak şiddetli bir şekilde bacak ve bel ağrısı görülür. Bu hastalar bel fıtığı ameliyatından sonra ağrılarının geçmemesi üzerine tekrar tekrar bel cerrahisi geçirmek durumunda kalırlar. Her bel fıtığı cerrahisi yeni bir yapışıklık ve devamında da ağrının daha da artmasına neden olabilir. Bu hastalarda ağrıya yönelik tedaviler, fizik tedavi, ilaç vb. birtakım tedavi yöntemleri çare olmazsa, uygulanması gereken tedavi yöntemi spinal kord stimülasyonu yani omurga ağrı pilidir. Bu yöntemde hastanın omurga kanalına bir elektrod yerleştirilir ve ucu akım üreten bir jeneratöre (ağrı pili) bağlanır. Pil tarafından üretilen akım elektrod aracılığı ile omuriliğe iletilerek ağrının beyne iletilmesi engellenir. Hastalar bel ve boyun ağrılarını pili devreye sokarak kendileri kontrol edebilir.

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