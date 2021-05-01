“Bekar kadınlar, karından yapılan işlem ile yumurtalarını dondurabilir”

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Çelik, “Henüz evlenmemiş kadınlar, karından yapılan cerrahi müdahale ile yumurta dondurma işlemini güvenle tercih edebilir” dedi.

Yumurta dondurma işlemi son yıllarda pek çok kadın tarafından tercih edilen bir yöntem haline geldi. Kariyer önceliği olan, çeşitli sebeplerle evlilik fikrini erteleyen ya da erken menopoz riski taşıyan tüm bekar kadınların genç yaşlarında donduracağı yumurtalar, gelecekte anne olma şanslarını korumaya yardımcı oluyor. “Bekar kadınlara sunulan yumurta dondurma işlemi mutlaka vajinal yoldan yapılmak zorunda değildir” diyen Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Çelik, “Henüz evlenmemiş ve hiç cinsel ilişki yaşamamış olan kadınlarda karından yapılan cerrahi müdahale ile yumurta dondurma işlemini güvenle tercih edebilir” dedi.

“35 yaşından sonra yumurta sayısı hızla azalır”

“Yumurta dondurma yöntemi kadınların üreme potansiyellerini korumak için son dönemde sıklıkla uygulanan bir işlemdir. Yumurtalar her kadın için sınırlı sayıdadır ve yaş ilerledikçe vücudun yumurta üretimi azalarak sona erer” diyen Prof. Dr. Cem Çelik, “Özellikle 35 yaşını aşmış kadınlarda yumurta sayısı da kalitesi de gebelik şansını son derece düşürecek ölçüde azalır. Henüz anne olmamış kadınlar ilerleyen yıllarda hamile kalabilme şanslarını artırmak için yumurta toplama ve dondurma işlemlerini tercih edebilir. Doğurganlığını muhafaza etmek isteyen ancak henüz anne olmak istemeyen kadınların gelecek yıllarda rahatça anne olabilmesi için uygulanan yumurta toplama ve dondurma işlemleri, ilerleyen yaşlarda yaşanabilecek kısırlık sorunlarına karşı alınabilecek en etkili tedbirlerden biridir. Bekar kadınlara sunulan yumurta toplama ve dondurma işlemleri vajinal yol tercih edilmeden karından yapılan cerrahi müdahale ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir; böylelikle henüz evlenmemiş ve cinsel ilişki yaşamamış kadınlar tarafından da bu yönteme güvenle başvurulabilir” açıklamasında bulundu.

“Anne olma şansını korumak adına geçerli bir yöntem”

Prof. Dr. Çelik, sözlerine şöyle devam etti: “Yumurta toplama, rahimdeki sağlıklı yumurtaların tıbbi müdahaleyle ve cerrahi yöntemler kullanılarak vücuttan çıkarılmasıdır. Yumurta dondurma işlemi ise toplanan yumurtaların genetik yapıları bozulmayacak ve ilerleyen yıllarda sağlıklı bir şekilde döllenebilecek şekilde dondurularak bekletilmesidir. Cinsel ilişki yaşamamış olmak, yumurta toplama ve dondurma işlemleri için bir engel değildir diye belirten; “Yumurta toplama süreci standart uygulamalarda vajina içinden gerçekleştirilir ancak hymen dokusunu yani halk arasında bilinen ismiyle kızlık zarını muhafaza etmek isteyen kadınlarda ise vajinal yöntem tercih edilmez, karından cerrahi müdahale ile işlem gerçekleştirilir. Karından uygulanan yumurta toplama yönteminde vajinal bölgeye temas edilmez. Yumurta dondurma işlemi de vücut dışında uygulandığı için bu sürecin kızlık zarına herhangi bir zararı dokunmaz”.

“Yumurta dondurma öncesi genel sağlık durumu kontrol edilmeli”

Yumurta dondurma öncesi genel sağlık durumuna vurgu yapan Prof. Dr. Çelik, “Karından yumurta toplama işlemi her şeyden önce cerrahi bir müdahaledir bu sebeple yumurtalarını toplatarak dondurtmak isteyen kadınların genel sağlık durumlarının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Karından yumurta toplama sürecinde ilk olarak anne adayının yumurta rezervi, hormon seviyesi ve rahim sağlığı kontrol edilir; alınacak yumurtaların sonraki yıllarda döllenip döllenemeyeceğine ilişkin testler yapılır. Ek olarak anne adayında tüp tıkanıklığı, polikistik over sendromu, yumurta rezervi yetersizliği gibi sorunlar tespit edilmesi durumunda kısırlığa yol açabilecek problemin tedavisi için gerekli yönlendirme gerçekleştirilir. Anne adayında herhangi bir kısırlık problemi bulunmuyorsa ya da mevcut kısırlık sorunu tedaviyle giderilmişse, yumurta toplama işlemi için hazırlık yapılır. Karından yumurta toplama sürecinde yumurtaların yeri ultrason cihazıyla dışarıdan belirlenir ve bu noktalara cerrahi müdahale yapılarak saptanan yumurtalar anne adayının yumurtalık dokusundan alınır. Karın bölgesinden yapılan yumurta toplama işlemlerinde bağırsak ve mesane bölgelerinin zedelenme riskine karşı işlem titizlikle gerçekleştirilmelidir bu sebeple vajinal bölgeden yapılan toplama işlemine göre daha uzun sürede tamamlanır” şeklinde konuştu.

“Yumurta toplama işlemi adet döngüsünü etkilemez”

Yumurta toplama işleminin, döllenme şansını artırmak için yumurtaların en olgun oldukları dönemde gerçekleştirildiğini aktaran Prof. Dr. Çelik, “Bu dönem ise son adetten sonraki 10’uncu ve 14’üncü günler arasıdır. Bu tarihler, doğal yollarla hamile kalmak isteyen kadınların gebelik şansının en çok yükseldiği günlerdir. Bir diğer deyişle yumurta toplama işlemlerinde döllenmeye en hazır yumurtalar tercih edilir. Yumurta toplama işlemi, ağırlıklı olarak adet döngüsü üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaz ve yumurta toplama işleminden geçen kadınlar işlemden sonraki 7’nci ila 10’uncu günler arasında doğal bir şekilde adet olabilir. Yumurta toplama işleminin karından gerçekleşmesi durumunda adette birkaç günlük gecikmeler yaşanabilir. Bu durum işlem için kullanılan anestezi ilaçlarının ve ağrı kesicilerin etkisi olabileceği gibi anne adayının yaşadığı stres ve yorgunluktan da kaynaklanabilir” ifadelerini kullandı.