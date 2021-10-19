banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi ‘diş çıkarma belirtisi’ olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, "Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi, kulağıyla ilgili problemi olduğu düşüncesi oluştursa da, diş çıkarma dönemindeki belirtilerden olabilir” dedi.

Sağlık 19.10.2021, 15:34
Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi ‘diş çıkarma belirtisi’ olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, "Bebeklerin sıklıkla kulaklarını çekiştirmesi, kulağıyla ilgili problemi olduğu düşüncesi oluştursa da, diş çıkarma dönemindeki belirtilerden olabilir” dedi.

Kendilerini konuşarak ifade edemeyen bebeklerin, yaptıkları hareketlerle yaşadıkları bazı sorunları ortaya koyabildiğini, bunlardan birinin de kulak çekiştirmesi olduğunu dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, "Özellikle 6-12 ay bebeklerde aileler bir panikle polikliniğe gelip ‘bu çocukta kulak enfeksiyonu var. Kulaklarını çok çekiştiriyor. Bir kulaklara baksanız’ lafını eminim tüm pediatristler müşahede etmiştir. Biz tabi kulaklara da bakarız. Ama çoğu zaman altından dişlerin damakta ilerlemesine bağlı bir ağrı olduğunu biliriz. Diş etlerine uzanan sinirlerle kulağa doğru giden sinir belli bir yerde birleşip beyne gidiyor. Beyine o sırada dişlerden gelen duyu geri cevap iletiminde sanki kulak ve yüz çevresinin de ağrıdığı hissiyatını uyandırıyor. Biz bunları başka hastalıklarda da görürüz. Mesela akciğer enfeksiyonu olanlar da karın ağrısı veya safra kesesi iltihabı olanlarda sol omuz ağrısı görülebilir. Bunlara yansıyan ağrı deriz.

Bu sebeplerde diş çıkaran bebeklerde yanaklarına dokunur ve kulaklarını çekiştirirler. Bunun nedeni diş etlerinde yaşanan ağrıların kulağa ve yanaklara etki etmesidir. Bebeğinizin yanaklarına ve kulaklarına küçük dokunuşlar ile masaj yapabilirsiniz. Hafif hafif parmaklarınız ile yanaklarını okşayabilirsiniz. Sizin bebekler de diş çıkarırken bu durumlar oluyor mu? Sizin de cevabınız evet ise mutlaka uzman bir doktordan destek alın. Unutmayın ki düzenli kontroller bazı sağlık sorunların erken tedavisinde çok önemlidir" diyerek sözlerine son verdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2