Bebeklerde ‘gaz sancısı’na karşı alınması gereken önlemler

Gece-gündüz devam eden, çoğunlukla saat 18.00 ile gece yarısı arasında, annenin en yorgun olduğu zamanda şiddetlenen yenidoğan ağlama krizleri, kolik yani gaz sancılarından kaynaklanabiliyor. Emziren annelerin alacağı bazı önlemlerle bu durumun önüne geçilebiliyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Kader Apaydın, nedeni bilinmeyen kolik sancıları yaşayan bebeklere nasıl müdahale edilmesi konusunda anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Uzm. Dr. Kader Apaydın, “Bebeklerin 6. haftadan itibaren 3 saat gibi bir süre boyunca huzursuz olmaları beklenen bir durumdur ve genellikle 3-4 aylık olduklarında bu keyifsizlikleri 1 ya da 2 saate inmektedir. Eğer bebek birkaç saat içinde sakinleşiyor ve günün diğer kısmında huzurlu oluyorsa, anne ve babaların alarma geçmelerine gerek yoktur” dedi.

Bebek büyüdükçe geçiyor

Kolik sancıların bebek büyüdükçe geçtiğini belirten Apaydın, “Bebeğin ağlaması durmaksızın gün ve gece boyunca devam ediyor ve şiddetleniyorsa, kolik (gaz) sancılarından şüphelenilmelidir. Bebeklerin yaklaşık beşte birinde, 2-4 haftalarında kolik gelişebilmektedir. Gün boyu sürecek ağlama krizlerine neden olan kolik sorununun neden kaynaklandığı ise bilinmemektedir. Kolik genellikle bebeğin uyarımlara karşı aşırı hassas olduğunu ya da olgunlaşmamış sinir sistemini kontrol edemediğini göstermektedir. Bebek büyüdükçe, 3 ya da 4 aylık olduğunda veya en geç 6 aylıkken, sinir sistemini daha kolaylıkla kontrol edebileceğinden kolik kaynaklı ağlamalar geçecektir” diye konuştu.

Emziren anneler beslenmesine dikkat etmeli

Emziren annelerin beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Kader Apaydın şu bilgileri verdi: “Bazen emziren annelerin diyetlerinde olan bir yemeğe karşı hassas olduklarının göstergesi olan kolik, bazen de mamalarda bulunan süt protein içeriğine karşı da hassasiyet kaynaklı olabilmektedir. Kolik tarzı ağlamalar bazı durumlarda fıtık gibi bir hastalığı da işaret ediyor olabilir. Yapabileceğiniz tek şey bu dönemin geçmesini beklemek olsa da, bazı şeyleri deneyerek bebeğinizin sakinleşmesini sağlamaya çalışmanız mümkündür. Öncelikle çocuk doktorunuza danışarak bu ağlama krizlerinin herhangi bir hastalığa bağlı olmadığından emin olunmalıdır. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, beslenmenizden süt ürünleri, kafein, soğan, lahana ve diğer rahatsızlık verebilecek yiyecekleri çıkarmalısınız. Eğer mama ile bebeğinizi besliyorsanız doktorunuzdan protein hidrolizat hakkında bilgi alın. Eğer kolik nedeni yiyecek hassasiyeti ise bu değişiklikleri yaptıktan birkaç gün sonra durum iyileşecektir. Bebeğinizi aşırı beslemeyin. Genel olarak öğünleri arasında en azından 2 ya da 2,5 saat olsun. Bebeğinizi bebek arabasıyla yürüyüşe çıkarın. Hareket etmek onu sakinleştirecektir. Bebeğinizi kucağınızda sallayın, yan odada elektrik süpürgesini çalıştırın. Devamlı ritmik hareket ve sakinleştirici ses onun uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Bebeğinizi göbeği dizlerinize gelecek şekilde yatırın ve sırtını ovun. Beline uygulanan basınç onu rahatlatabilir. Bebeğinizi, güvende ve sıcak hissetmesi için, büyük, ince bir battaniyeye sarın. Gergin ve endişeli hissettiğinizde ailenizden birinin ya da arkadaşınızın bebeğe bakmasını sağlayın ve evden dışarı çıkın. Bir ya da iki saatliğine olsa bile evden uzaklaşmak olumlu bir bakış açısına sahip olmanızı sağlayacaktır.”