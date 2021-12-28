Bebeklerde ek gıdaya ne zaman geçilmeli?

Medicana International Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Sinan Buğur, “Anne sütü yeterli olan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi önerilir. 6 aydan sonra ise artan besin ve enerji ihtiyacı anne sütüne ilave olarak başlanan ek gıdalardan sağlanır” dedi.

Uzm. Dr. Buğur, bebeklerde tamamlayıcı beslenmeyi (ek gıda), tamamlayıcı beslenmenin ne olduğunu, ’bebekler neden tamamlayıcı beslenmeye başlamalı’, ’bebeklere tamamlayıcı beslenme nasıl başlanmalı’ gibi soruları cevapladı.

Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, çocukların beyin ve vücut gelişimlerinin hayatın ilk 2 yılında çok hızlı olduğunu ve bu dönemde gelişen sorunların ne yazık ki telafi edilemediğini belirtti. Bu nedenle bu iki yılda bebekler için yeterli beslenmenin çok önemli olduğunu belirtti. Buğur, anne sütü yeterli olan bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini önerdi. 6 aydan sonra ise artan besin ve enerji ihtiyacının anne sütüne ilave olarak başlanan gıdalardan sağlandığını belirtti.

Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, 6’ncı aydan itibaren başlanan diğer yiyeceklerin anne sütü ile birlikte verilmesi gerektiğini ve bebeğin yaşına uygun şekilde çeşitli kıvamlarda gıdalarla tanıştırılması gerektiğini söyledi.

“6’ncı aydan sonra bebeğin gelişimi için tamamlayıcı beslenme tavsiye edilir”

Buğur, anne sütü eğer yeterli miktardaysa bir süt çocuğunun büyümesi ve gelişmesi için yeterli enerji vitamine D ve K vitamini hariç mineral içeriğine sahip olduğunu açıklamasında bulundu.

Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, yalnız 6’ncı aydan sonra enerji, vitamin ve mineral ihtiyacının arttığı ve artan bu ihtiyacı karşılamak için anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besinlere başlanması gerektiğini vurguladı. Eğer anne sütü yeterli değil ve bebeğin formül mama kullanması gerekiyorsa tamamlayıcı besinlerin doktorun onayıyla 17. hafta (5’inci ayın başı) itibarıyla başlanabildiğinin altını çizdi.

“Ek gıdaya geçme amacınız bebeğinizin doyması değil tat duygusunun gelişmesidir”

Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, başını tutabilen, destekli oturabilen, el, ağız ve göz koordinasyonu gelişmiş, katı besinleri yutabilen, anne sütü ile beslenen altı aylık bir bebekte tamamlayıcı besine geçilebileceğini ifade etti. Buğur, tamamlayıcı beslenmeye başlarken başlanacak ilk besinlerin kültürlere göre değişiklik gösterebildiğini açıkladı.

Genel olarak Türkiye’de kolay sindirilebilir, temizlik kurallarına uygun şekilde hazırlanmış, mevsimine uygun ve ulaşılabilir sebze, meyve püreleri, et ve yoğurt ile başlandığını ekleyen Uzm. Dr. İbrahim Sinan Buğur, ek gıdaya geçerken amacınız bebeğin doyması değil tat duyusunun gelişmesi olduğunu, bu sebeple bebeğe ısrarla yedirmeye çalışmanın doğru olmadığını vurguladı. Bebeğin doymasını sağlayacak ana öğünün hala anne sütü olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerini noktaladı.