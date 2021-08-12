Bebek ve çocuklarda göz sulanmasına dikkat

Yeni doğan bebeklerin üçte birinde bir veya iki gözde sulanma olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bu tür göz sulanmasının nedeninin genellikle göz yaşı kanalının doğuştan dar olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bebeklerde ve çocuklarda göz sulanması ve göz yaşarması konusunda bilgi veren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Eğer bebek uyandığında kirpikler birbirine yapışmışlarsa mikrobik enfeksiyon var demektir. Bebeklerdeki bu tür göz sulanmasının nedeni genellikle gözyaşı kanalının doğuştan dar olmasıdır" dedi. Mahmut Kaşkaloğlu, "Gözyaşı göz kapaklarının burun köküne yakın kenarında bulunan dört küçük delikten göz yaşı kesesine akar. Gözyaşı keseleri hemen derinin altında ve burun köküne yakındır. Gözyaşı keselerinden göz kırpma hareketinin oluşturduğu pompalanma sayesinde gözyaşı buruna akar. Bu sebepten ağladığımızda burun akıntısı da olur; çünkü ağlarken gözyaşı akar ve burunda sulanma hissi olur. Uzman hekimler, bebeklerde gözyaşı Kanalı tıkanıklığı rahatsızlığını teşhis ve tedavi edebilirler" dedi.

Bebeklerde ve çocuklarda gözyaşı kanalı tıkanıklığı durumunda fazla sulanma ve yaşarma görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Gözyaşı kesesinin buruna açıldığı yerde bir zar vardır. Bu zar normalde bebek doğmadan açılır; ancak birçok bebekte bu zar doğumda henüz açılmamıştır ve dolayısıyla bebeğin gözünde sulanma olur. Fazla sulanma ender olarak doğuştan göz tansiyonuna da bağlı olabilir. Doğuştan göz tansiyonu hastalıklarında sulanmayla birlikte göz bebeğinde büyüme, ışık hassasiyeti, korneada bulanıklık gibi bulgular da vardır" diye konuştu.

Tedavide ilaç ve ameliyat yöntemi

Hastalığın tedavi süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şöyle devam etti:

"Hastalığın tedavisinde ilk teşhisten sonra bebeğe antibiyotikli göz damlaları verilir ve bebeğin gözyaşı kesesine masaj önerilir. Masaj anne tarafından burun köküne basılarak yapılır. Göz doktorunuz masajın nasıl ve kaç defa yapılacağını size gösterir. Masaj ve damlalar sayesinde gözyaşı kesesinde biriken gözyaşı boşaltılır ve enfeksiyon önlenir. Bebeklerde görülen bu sulanma genellikle bebek 6 aylık olmadan kaybolur. Eğer sulanma devam ederse gözyaşı kanallarının sonda ile açılmaları gerekebilir. Öncelikle sabırlı olup masaja devam etmek gerekir; ancak bebek bir yaşına gelmeden sonda işlemi yapılmalıdır. Biz sonda işlemini burundan endoskopik olarak izleyerek yapıyoruz bu nedenle başarı oranımız çok yüksek. Bebek büyüdükçe kemik yapısı gelişir ve sondanın başarılı olma şansı azalır. Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı için tedavinin bir yaşından evvel yaptırılmasında anne baba sorumludur. Geç yaşta bu tedavi sonuç vermeyebilir ve ameliyat gerekebilir. Çocuklarda ve bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı konjonktivit ile karışabilir; çünkü her ikisinde de gözde çapaklanma ve sulanma vardır. Bu nedenle uzman hekim tarafından muayene edilmesi gerekmektedir."