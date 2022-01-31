Bebek sağlığı için bu ayrıntıya dikkat

Bebeklerde kıyafet seçiminin önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, kıyafet seçiminin bebeğin alerjik sorunlarla karşılaşmasına sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Bebek için kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan ‘bebekperisi.com sitesi’ Genel Müdürü Caner Çakı, "Kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması önemlidir" dedi.

Alerji riski taşıyan kıyafetler bebekler için tehlike oluşturuyor. ‘bebekperisi.com sitesi’ Genel Müdürü Caner Çakı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 5 çocuktan 1’inde alerji görüldüğünü belirterek, alerjinin kıyafetlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Bebeklerin cildinin hassas olduğuna dikkat çeken Çakı, ebeveynlerin giysi alışverişinde çeşitli hususlarda dikkatli olarak bebeklerini koruyabileceklerini söyledi.

“Sağlıklı seçimler yapmaya özen gösterin”

Anne ve babalara önemli tavsiyeler veren bebekperisi.com sitesi Genel Müdürü Caner Çakı, kıyafet seçimi yapılırken doğayla uyumlu ve cilde zarar vermeyen kumaşlardan üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "Bebeğiniz için yapacağınız alışverişlerde sağlıklı seçimler yapmaya özen gösterin. Pamuk dışında polyester gibi ürünlerin kullanıldığı giysileri tercih etmeyin. Alerji, özellikle bebeklerde sıklıkla rastlanan hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, her 5 çocuktan birinde alerjik durumlar yaşanıyor. Tabiki akla gelen ilk çözüm, elimizden geldiğince kimyasallardan uzak durmak oluyor. Bebeğimizin hassas cildini tahriş edecek şeylerden koruyabilmek adına seçeceğimiz giysilerin önemi ise oldukça yüksek" dedi.

"Kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması önemlidir"

Naylon, polyester cinsi kumaşlardan üretilmiş giysilerin, suni boyalarla renklendirilmiş ve bunların petrol hammaddesinde olmasının tehlikenin boyutunu daha da fazla artırdığını ifade eden Çakı şunları söyledi:

"Organik hammadde kullanılmayan bebek giyiminde tulumdan bereye, yeni doğan serisinden önlüğe kadar tüm ürünlerde zehirli kimyasallara rastlanmaktadır. Bunların üretiminde, kırışık önleyici, alevlenmeyi önleyici, küçülmeyi önleyici gibi birçok kimyasal madde kullanılmakta ve bunlar ürünler üzerinde kalıntı bırakmamaktadır. Bu kimyasallar, defalarca yıkasanız da üründen çıkmazlar. Öncelikle bebeğinizi alerjik etkenlerden korumak için, üretim aşamasında hiç bir petrol türevi maddeyi, ağartıcı, yumuşatıcı ve koruyucu gibi zehirli kimyasalları kullanılmayan lisanslı ürünleri tercih etmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun narin cildine temas edeceği için özellikle bebek iç giyim ürünlerinin kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olması önemlidir. Özellikle de yeni doğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen doğal ipliklerden imal edilmiş kıyafetlerde bebeklerinizin alerji olmasını önleyecektir. Bebek giyimlerin üzerinde kullanılmış olan baskılarda kanserojen ve alerjik maddeler bulunmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor."