Bebek hayali 16 yıl sonra gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan ve bebek sahibi olmak için yıllarca farklı şehirlerdeki merkezlerde tedavi görüp sonuç alamayan çift mutlu sona Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Gürhan Kahraman ile ulaştı.

Gaziantep’te, 16 yıldır çocuk hasreti çeken Özlem (38) ve Mehmet Taşkın (42) çifti, tüp bebek yöntemiyle erkek bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşadı. Yıllar sonra oğulları Mustafa’yı kucaklarına alan çift, bu mutluluğu kendilerine yaşattığı için Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Gürhan Kahraman’a teşekkür etti. 20 yıllık evli olan Özlem ve Mehmet Taşkın çifti bir bebek sahibi olmak istedi. Ancak bu istekleri yıllarca gerçekleşmedi. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çift, farklı tedavi yöntemlerini araştırdı. 16 yıldır farklı şehirlerde doktor doktor gezen ve birçok tedavi uygulanan çift, bir türlü sonuç alamadı. Tavsiye üzerine son çare olarak Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Gürhan Kahraman’a ulaşan çiftin çocuk özlemini, Dr. Bülent Kahraman uyguladığı tedavi ile kısa sürede giderdi. 16 yıllık evlat hasretleri dünyaya gelen erkek bebekleriyle sona eren çift, anne-baba olmanın sevinç ve heyecanını yaşadı.

“Doktor Kahraman adı gibi kahramanımız oldu”

Anne Özlem Taşkın, “Yıllardır çocuk özlemi çekiyoruz. Doğal yollarla bir çocuk sahibi olamadık. Gitmediğimiz şehir, başvurmadığımız merkez kalmadı. Tam umudumuzu kaybettiğimiz anda çareyi, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Bülent Kahraman’da bulduk. Doktorumuzun uyguladığı tedavi ile kısa süre sonra bebeğimizin olacağını öğrendik. Dr. Bülent Kahraman adı gibi bizim de kahramanımız oldu. Bebek sahibi olamayan çiftler umutlarını kaybetmesinler. Allah herkese böyle bir güzellik nasip etsin” dedi.

“Allah herkese bu mutluluğu yaşatsın”

Baba Mehmet Taşkın ise, bu mutluluğu kendisine yıllar sonra yaşatan Dr. Kahraman’a teşekkür ederek, “Yıllardır çok zor zamanlar geçirdik. Psikolojimiz bozuldu. Dr. Bülent Kahraman bir yandan tedavi uygularken bir yandan da bize psikolojik destek verdi. Bir çocuk sahibi daha olmak istiyoruz. Bunun için de vakit kaybetmeden doktorumuza başvuracağız. Allah ondan razı olsun. Herkes doğru tedavi yöntemi ile çocuk sahibi olabilir’’ şeklinde konuştu

“Aileler umutlarını asla kaybetmesin”

Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Bülent Kahraman, uyguladığı tedavi yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Daha önce tüp bebek tedavileri yapılan ancak başarılı sonuç alamayan çiftimiz, bize son derece umutsuz bir şekilde başvurdu. Her şeyden önce onları psikolojik olarak rahatlattık ve tüm değerlendirmeleri yaptık. Gerekli testleri yaparak uygun bir tedavi protokolü oluşturduk. Hastamıza tüp bebek tedavisine başladık embriyolarımız gayet iyi bir şekilde hazırlandı. İlk uygulamamız maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Gebe kalmalı dediğimiz hastamız gebe kalamamıştı. Tüm ihtimalleri değerlendirmek üzere histereskopi uyguladık, ardından intralipid destekli yaptığımız transfer başarılı oldu.9 aylık yakın ve itinalı takibimiz ile sağlıklı bir şekilde doğumumuz oldu. Bebeğimiz, 3 kilo 250 gram olarak dünyaya geldi. Anne ve bebek ikisi de gayet sağlıklılar. Ailenin, bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmalarına aracı olduğumuz için çok mutluyuz. Aileler asla umutlarını kaybetmesinler. Sonuna kadar dirensinler. Doğru tedavi ile mutlaka sonuca ulaşacaklardır.”