banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
2020 aralık ayı enflasyonu belli oldu!
4 günlük sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu
4 günlük sokağa çıkma yasağının bilançosu belli oldu
Altın fiyatları yükselişe geçti
Altın fiyatları yükselişe geçti
Fikri Sağlar hakkında soruşturma
Fikri Sağlar hakkında soruşturma

Bebek beslenmesinde en önemli kriter: idrar

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz, doğumlara çocuk hekimi olarak eşlik ettiklerini aktararak, doğum sonrası bebeklerin detaylı muayenesini ilk 24 saat içinde yaptıklarını söyledi.

Sağlık 04.01.2021, 09:53
8
Bebek beslenmesinde en önemli kriter: idrar

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz, doğumlara çocuk hekimi olarak eşlik ettiklerini aktararak, doğum sonrası bebeklerin detaylı muayenesini ilk 24 saat içinde yaptıklarını söyledi.

Rutin 24 saati tamamlayan bebeklerin herhangi bir sağlık sorunu yoksa topuk kanı alınıp, işitme testi yapılarak taburcu edildiğini ifade eden Dr. Korkmaz, “Taburcu olduktan 3,4 gün sonra da bebeğin ilk kontrolünde beslenme ve sarılık açısından kontrol sağlanır” dedi.

“Sütü olmayan anne yoktur” diye konuşan Dr. Korkmaz, “Neredeyse tüm doğumlar sezaryenle yapılır hale geldi. Sezeryanla doğum yapan annelerin süt üretimi bir kaç gün gecikmeyle olabiliyor. İlk 2 saatlik süre içinde bebeğin sağlıklı olması ve beslenmesi açısından memede süt olsun olmasın bebeğin meme temasının mutlaka doğumdan hemen sonra yapması gerekir, annenin memesinde hiç süt yoksa kaşık veya enjektör yardımıyla mama desteği yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Bebeklerin ilk bir haftada mutlaka aile hekimliğine giderek ikinci topuk kanı testini yaptırması gerektiğini belirten Dr. Korkmaz, “Burada D vitamini de verilir, bebeğe her gün 3 damla verilir ve 1 yaşına kadar buna devam edilir. En önemlisi aile bebeğe D vitamini verip vermediğini hatırlamıyorsa o gün tekrar vermemelidir” şeklinde konuştu.

BEBEKLERİN DOYDUĞUNU NASIL ANLARIZ

Emziren annelerin bebeğin yeterli beslenip, beslenmediği konusunda tereddüt yaşayabildiğini ifade eden Dr. Ülkü Korkmaz, bu konuda yapılabilecekleri şöyle anlattı: “Bebek beslenmesinde en önemli kriter; idrar takibidir, bebek 3-4 saatte bir açık renkli idrar yapıyorsa besin takviyesine gerek yoktur. Anneler doğumdan sonra eve gittiklerinde bebeğin idrar sayısına sıklığına miktarına ve rengine dikkat etmelidirler. Günde 6-8 kere idrar yeterli bir miktardır yani; bezi elinize aldığınızda biraz ağırlığının olması gerekir. Kırmızı, yavruağzı renkli idrar veya çok az idrar bebeğin yeterli beslenmediğini gösterir. İlk birkaç günden sonra artık sadece anne sütüne geçilmesi gerekiyor, bebeği 2-3 saatte bir beslemek uygundur, bebekler uyuyorsa da uyandırılmalıdır. Bebek çok güzel kilo alıyor ve besleniyorsa 3 saate kadar uyumasında sorun yoktur. Bazı bebekler 10’uncu aydan sonra gece 5 saat kadar uyanmıyorsa kilo alımı ve beslenmesi de yerindeyse ona da çok müdahale etmemek gerekiyor.

GÜZEL BİR UYKU İÇİN

“Bazı bebekler bacaklarını kendine çeker renkten renge girer, sıçramak hareketi yaparak kendini uyandırır” diye konuşan Dr. Ülkü Korkmaz, “Bu nedenle yarım kundak yaparak bebeğin rahat uyumasına yardımcı olabiliriz. Bebeği besledikten sonra, yatağına koyarken vücudumuzdan yavaşça uzaklaştırmalı hafif hafif pışpışlayarak onu yatağına yavaşça bırakıp kısa bir süre yanında durmak çocuğun daha iyi uyumasını sağlayabilir. Uyku öncesi 20 dakikalık uzun bir banyo, iyi bir beslenme sonrasında daha iyi uyku sağlanır” şeklinde konuştu.

İNEK SÜTÜ VERİLMELİ Mİ?

İnek sütünün yıllar içerisinde reddedilmeye başlanmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekleyen Dr. Ülkü Korkmaz, “Ancak olmaması gereken bebeğin gece boyunca kalkıp lıkır lıkır süt tüketmesidir. İnek sütü çok kıymetli bir şeydir, mutlaka faydalanılmalıdır, 8-9’uncu aydan sonra çocuklara kahvaltıyla beraber yarım çay bardağı kadar verilmesinde hiçbir sakınca yoktur, mamaların içinde de inek sütünün farklı formları vardır. 1 yaşından sonra da çocuklar günde bir bardak süt içebilir” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 15 12
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12