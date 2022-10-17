Bebeğin midesinden 3 balon çıktı

Nizip’ten yabancı cisim yutması şikayeti ile Medical Point Gaziantep Hastanesine gelerek acil tıp ünitesinde tedavi altına alınan 1 yaşındaki bebeğin midesinden 3 adet balon çıkarıldı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan’ın yaptığı detaylı muayene neticesinde İsmet Cihat Kılıç’ın midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde 3 adet balon olduğu tespit edildi. Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildi. Balonların yabancı cisim forsepsi ile başarılı bir şekilde çıkarılmasının ardından İsmet Cihat Kılıç, Medical Point Gaziantep Hastanesinden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Meltem Gülşan, yapılan müdahale hakkında bilgi vererek, "Yabancı cisim yutulmasını kısaca açıklayacak olursak, sindirilemeyen ya da sindirilebilen cismin yutularak gastrointestinal sistemde (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklarda, rektum, anüs, ağızdan anüse kadar) yer alması anlamına gelmektedir. Genellikle yabancı cisim yutulması yüzde 90 civarında okul öncesi çocuklarda görülmektedir. Sıklıkla ise 3 yaş çocuklarda görülmektedir. Polikliniğimize metal para, toplu iğne, çengelli iğne, bilye, boncuk, toka, çivi, mıknatıs, saat pilleri ve kemik parçaları yutan minik hastaların ebeveynleri sıklıkla başvurmaktadır. 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu. Uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik. Midedeki mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon yabancı cisim, forsepsi ile çıkarıldı. Balonların mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidi ile hiçbir hasar görmediğini fark ettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsa idi daha vahim bir tablo ile karşılaşabilirdik. Neyse ki uygun zamanda müdahale ile bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi" dedi.