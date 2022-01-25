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Bebeğin Cinsiyetini Kim Belirler?

Gebelik, çocuk bekleyen aileler için en heyecanlı süreci tanımlarken, özellikle de hayata gözlerini açacak minik üyenin cinsiyeti en çok merak edilen konuların başında geliyor. Toplumda bebeğin cinsiyetini belirlemede annenin rol aldığı düşünülse de gerçek çok farklı. Anneden ziyade her iki ebeveynin genlerindeki X veya Y kromozomunda galip gelen tarafın, cinsiyeti belirlemede etken olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, tüm sürecin yumurtalığı dölleyen spermin kromozomuyla ilgili olduğunu vurguluyor.

Sağlık 25.01.2022, 09:46
Bebeğin Cinsiyetini Kim Belirler?

Toplumda üreme sağlığı ile ilgili birçok yanlış bilgi kulaktan kulağa yayılırken yanlış normların başında ise cinsiyet kavramı geliyor. Birçok birey, doğacak bebeğin cinsiyetini kadına atfederken biyolojik gerçekleri kaçırabiliyor. Çünkü bir bebeğin erkek veya kız olmasında belirleyici olan kromozomlar erkek sperminde bulunuyor. Erkeklerin genetik yapısının 46XY olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, ’’Bebeğin cinsiyetini sperm belirliyor. Yumurtaya giren ilk sperm X spermi ise ‘’kız’’, Y ise ‘’erkek’’ oluyor. Dolayısıyla kadın veya erkek belirliyor diye bir kanıya varmak oldukça zor’’ diye belirtti.

‘’İlk Sperm Cinsiyeti Belirliyor’’

Gebeliğin oluşması için gereken 46 kromozomun bir araya gelmesi gerektiğini ve her iki cinsiyette 46 kromozom olmasına karşın annede sadece X babada ise X ve Y kromozomunun bulunduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman; “Cinsiyeti belirleyen etkin güç spermdir. Yumurtalığa giren ilk sperm X kromozomu olduğunda bebeğin cinsiyeti kız olurken yarışı kazanan Y kromozomu olduğunda ise bebeğin cinsiyeti erkek oluyor. Şöyle ki; erkek spermi X ve Y kromozomuna da sahip olabilir. Bu durumda yumurtayı dölleyen X kromozomu annenin X kromozomuyla birleşerek kız bebek, Y kromozomu da anneninkiyle birleşip erkek çocuğu meydana getiriyor. Dolayısıyla cinsiyetin belirlenmesinde hem anne hem de baba kromozomunun etkisi vardır. Önemli olan dünyaya gelecek bebeğin sağlıklı olması ve hayatının geri kalanını da sağlıklı bir şekilde geçirebilmesidir.” dedi.

Bebek sahibi olmak isteyen ebeveynlere son bir tavsiyede bulunan Prof. Dr. Yücel Karaman, anne ve baba adaylarının gebelik öncesinde veya süresince cinsiyete değil, doğacak bebeği en doğru şekilde yetiştirebilmeye odaklanmaları gerektiğini de hatırlattı. 

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