Bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartını getirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs’ta yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi" ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji,radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanmakta olup vatandaşlarımızın ihtiyacı olan diğer branşlarda anlaşma olmadığı için mağduriyetlere neden oluyordu.

Yapılan düzenleme ile vatandaşlarımızın başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda ihtiyacı olan tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavilerini almaları sağlanmış olup sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı.

Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasıyla özellikle kemoterapi hastalarının mağdur olacağı şeklinde basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup mevcut SGK sözleşmeleri gereğince, bahse konu hastanelerin sözleşmelerini devam ettirmek istememesi durumda dahi yatarak tedavileri devam eden hastalar ile belirli bir program dahilinde devam eden fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecek. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil; tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlıyor."