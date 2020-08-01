Bayramın ilk gününde korona virüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk gününde 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 691'e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 492 test yapılırken, 982 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 230 bin 873 oldu. Bugün 996 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 214 bin 535'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,8, toplam ağır hasta sayısının ise 582 olduğu açıklandı.

“27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var” ifadelerine yer verdi.