Bayramda da aşılama devam edecek

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin önlenmesi için yapılan aşı çalışmalarına Kurban Bayramı’nda da devam edilecek.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nın ilk günü dışındaki bayram günlerinde Covid-19 aşı çalışmasının devam edeceğini bildirerek, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fırat Semt Polikliniği ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde Kurban Bayramı tatili boyunca gece 00.00’a kadar aşı çalışması kesintisiz devam edecektir” dedi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre il genelinde 806 bin nüfusu bulunan Malatya’da 18 Temmuz 2021 itibariyle 571 bin 150 kişiye aşı uygulandı. 3-9 Temmuz tarihleri arasında Malatya’daki covid-19 vaka sayısı 100 binde 32 olarak açıklandı.