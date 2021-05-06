Bayram haftası için aşı randevusu oluşturan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda aşılama çalışmalarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılması kararının ardından 10, 11, 12 Mayıs tarihlerinde aşı randevusu olan vatandaşlar da bu tarihlerde aşı yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bayramda aşılama devam edecek mi? 10, 11 ve 12 Mayıs aşı olacak mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA AŞILAMA DEVAM EDECEK Mİ?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte aşılama takviminde de güncellemeye gidildi. Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı.

Alınan karara göre, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezleri'nde aşı olmayı planlayan vatandaşlar, randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek ya da randevularını hastanelere kaydırabilecek.

Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre, TSM/İSM’lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri, birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli." sayıldıkları hatırlatıldı.

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