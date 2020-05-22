Bayram şekerlerine dikkat!

Tatlı tüketimi arttı

EDAD (Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği) üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Bu bayram hem misafir kabul etmeyeceğiz hem de evden çıkamayacağız. Bu da bayram için alınan şeker, çikolata ve evde yapılan tatlıların daha çok tüketilmesi demek. Öte yandan Ramazan Ayı’nın da bitmesi nedeniyle tatlı tüketimi daha çok artacak” dedi.

Tatlı gıdalar yemenin diş sağlığına büyük zararları olduğunu hatırlatan Zogun, “Özellikle korona döneminde tatlı gıdalar çok tüketildi. Bayramla bu zirve yapacak. Bu tarz gıdaları çok fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Çünkü tatlı ve karbonhidrat tüketiminin bağışıklığı düşürüyor. Düşük bağışıklık ise koronavirüse davetiye çıkarıyor. Unutmayalım ki vücudun sağlığı ağızdan geçiyor” diye konuştu.

Zogun, şekerleme sonrasında mutlaka dişlerin fırçalanmasını gerektiğini belirterek “Sadece diş fırçalamak da yeterli değil. Kalıntıları temizlemek için arayüz fırçası kullanılmalı. Eğer bunlar yapılmıyorsa en azından bol su içilmeli” dedi.