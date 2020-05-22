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Bayram şekerlerine dikkat!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayramlaşmalar yapılamayacak. Ancak bu durum bir bayram geleneği olan şeker, çikolata, tatlı alışverişinin önüne geçemedi. Misafir ağırlanmasa da evlerde şekerlikler dolu olacak. Diş hekimleri, bayramda artacak olan şekerli gıda tüketimine yönelik özellikle de koronavirüs döneminde ağız sağlığına daha çok dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

Bayram şekerlerine dikkat!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl bayramlaşmalar yapılamayacak. Ancak bu durum bir bayram geleneği olan şeker, çikolata, tatlı alışverişinin önüne geçemedi. Misafir ağırlanmasa da evlerde şekerlikler dolu olacak. Diş hekimleri, bayramda artacak olan şekerli gıda tüketimine yönelik özellikle de koronavirüs döneminde ağız sağlığına daha çok dikkat edilmesi uyarısında bulunuyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:52
2010 Okunma
Bayram şekerlerine dikkat!

Tatlı tüketimi arttı

EDAD (Estetik Dişhekimleri Akademisi Derneği) üyesi ve DentaLuna Klinik Sahibi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, “Bu bayram hem misafir kabul etmeyeceğiz hem de evden çıkamayacağız. Bu da bayram için alınan şeker, çikolata ve evde yapılan tatlıların daha çok tüketilmesi demek. Öte yandan Ramazan Ayı’nın da bitmesi nedeniyle tatlı tüketimi daha çok artacak” dedi.

Tatlı gıdalar yemenin diş sağlığına büyük zararları olduğunu hatırlatan Zogun, “Özellikle korona döneminde tatlı gıdalar çok tüketildi. Bayramla bu zirve yapacak. Bu tarz gıdaları çok fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Çünkü tatlı ve karbonhidrat tüketiminin bağışıklığı düşürüyor. Düşük bağışıklık ise koronavirüse davetiye çıkarıyor. Unutmayalım ki vücudun sağlığı ağızdan geçiyor” diye konuştu.

Zogun, şekerleme sonrasında mutlaka dişlerin fırçalanmasını gerektiğini belirterek “Sadece diş fırçalamak da yeterli değil. Kalıntıları temizlemek için arayüz fırçası kullanılmalı. Eğer bunlar yapılmıyorsa en azından bol su içilmeli” dedi.

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