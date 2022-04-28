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Bayram sabahı mutlaka kahvaltı yapılmalı

Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Selime Aladağ, Ramazan sonrası ve bayramda beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu. Aladağ, “Ramazan Bayramı süresince yemek çeşitlerinin ve porsiyonlarının artması, tatlı ve şekerli besin tüketiminin çoğalması, düzensiz beslenme saatlerinin olması, tartıda sürprizlere sebep olabilmektedir. Bu noktada tartıda kilo artışıyla karşılaşmamak ve oruç döneminde alınan kiloları verme adına Ramazan Bayramı’nda yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir” dedi.

Sağlık 28.04.2022, 12:04
Bayram sabahı mutlaka kahvaltı yapılmalı

Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Selime Aladağ, Ramazan sonrası ve bayramda beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu. Aladağ, “Ramazan Bayramı süresince yemek çeşitlerinin ve porsiyonlarının artması, tatlı ve şekerli besin tüketiminin çoğalması, düzensiz beslenme saatlerinin olması, tartıda sürprizlere sebep olabilmektedir. Bu noktada tartıda kilo artışıyla karşılaşmamak ve oruç döneminde alınan kiloları verme adına Ramazan Bayramı’nda yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir” dedi.

Ramazan ayı bittikten hemen sonra 3-5 gün içerisinde veya bayram döneminde hızlı kilo kaybetme amacıyla çok düşük kalorili veya tek tip besin grubu içeren sağlıksız diyetler uygulanmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Selime Aladağ, “Metabolizmanın eski hızına ulaşması için 3 ana öğüne ek en az 1-2 ara öğünden oluşan bir beslenme düzenine geçilmelidir. Eğer ara öğün sayısının 1-2’nin üzerine çıkarılması gerekiyorsa birden değil, gün geçtikçe teker teker arttırılarak olmalıdır. Yatmadan 2-3 saat önce mutlaka yemek yeme kesilmelidir. Bayram döneminde dengeli beslenme sabahın erken vakitlerinde yapılacak 1 saatlik tempolu yürüyüşle desteklenmelidir. Ramazan’ın ertesinde bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapılarak güne başlanılabilir. Kahvaltıda mideye hem ağırlık hem de rahatsızlık verebilecek kızartma ve kavrulma yönetimiyle pişirilmiş besinlerden, sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş ürünlerden, börek, poğaça gibi hamur işlerinden kaçınılmalıdır. Peynir çeşitleri, yumurta, salatalık, domates gibi söğüş sebzeler, süt, az yağlı bol sebzeli menemen ile tam tahıllı ekmekler kahvaltı için iyi alternatif seçenekleri olabilir” şeklinde konuştu.

“Öğünler baklava ve börekle geçiştirilmemeli”

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlı ve böreklerin öğün olarak kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden Aladağ şunları söyledi:

“Ramazan’da oruç süresince öğün sayısının azalması ve besin tüketiminin akşam saatlerinde fazla olması sebebiyle bayramda da öğün atlanabilmektedir. Burada yapılan en büyük hatalardan biri bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlı ve börekleri öğün olarak kabul etmemektir. Daha hızlı acıkmaya, daha fazla kalori ve şeker alımına sebep olarak ve bununla birlikte sindirim problemlerine neden olacağı için öğün baklava ve börekle geçiştirilmemelidir. Ziyaret öncesi ana öğün vakti gelmişse hafif bir yemek yenilmelidir. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak Ramazan döneminde sık olarak kabızlık problemiyle karşılaşılmaktadır. Bunu önlemek adına bayram süresince kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve ıspanak, lahana, kereviz, semizotu, bamya gibi lif oranı yüksek sebzeler tercih edilebilir. Salatalara ek olarak zeytinyağı ve keten tohumu eklenebilir. Ara öğünlerde elma gibi posası yüksek kabuklu meyveler ile incir, kayısı, üzüm, çilek gibi taze meyveler; gün kurusu, kuru incir, kuru erik gibi kuru meyveler veya bunlardan yapılmış komposto tüketimi hem oruç döneminde yaşanan kabızlığın önüne geçebilir hem de zengin vitamin-mineral içeriği sayesinde oruçla birlikte düşen bağışıklığı güçlendirebilir. Bunların dışında ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler yine ara öğünlerde tercih edilmelidir.”

“Kaybedilen su yerine konmalı”

Aladağ, Ramazan sonrası ve bayramda beslenmeyle ilgili uyarılarında son olarak su konusuna dikkat çekerek, “Oruç döneminde su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı oluşan sıvı kaybını dengelemek için günde en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Bayram ziyaretlerinde asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalı, bunların yerine ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata, maden suyu ve komposto gibi içecekler tercih edilmelidir. Bayram süresince gün içerisinde 1-2 bardak tarçın, karanfil ve limon ilaveli su içmek yeme isteğini, iştah ve tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olacaktır” dedi.

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