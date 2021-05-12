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Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu

Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.

Sağlık 12.05.2021, 17:19
Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu

Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.

Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, satış noktalarında yoğunluk oluşturdular. Battalgazi ilçesinde bulunan sebze ve meyve halindeyse Covid-19 unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halde vatandaşlar, koronayı hiçe saydı.
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