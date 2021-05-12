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Bayram alışverişi Covid-19’u unutturdu
Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.
Sağlık 12.05.2021, 17:19
Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, sebze ve meyve halinde yoğunluk oluşturdu.Malatya’da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, satış noktalarında yoğunluk oluşturdular. Battalgazi ilçesinde bulunan sebze ve meyve halindeyse Covid-19 unutuldu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halde vatandaşlar, koronayı hiçe saydı.