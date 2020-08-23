BAÜN Tıp Fakültesi Hastanesi’nde test sayısı 55 bini aştı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İLTER KUŞ, ÜNİVERSİTE HASTANESİ KAPSAMINDA COVİD-19 PCR TANI MERKEZİNDE YAPILAN TEST SAYISININ 55 BİN 865 OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite hastanesi kapsamında Covid-19 PCR tanı merkezinde yapılan test sayısının 55 bin 865 olduğunu söyledi. Tanı merkezinde görevli personele teşekkür eden Prof. Dr. İlter Kuş hastalığın yayılmasına engel olmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 24 Mart’tan bu yana yapılan PCR testlerindeki sayı 55 bin 865’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği 37 laboratuvardan biri olan Balıkesir Üniversitesi Covid-19 PCR Tanı Merkezi Balıkesir ve Çanakkale illerine hizmet veriyor. Üniversite röktürü Prof. Dr. İlter Kuş Covid-19 PCR Tanı Merkezi’nde görevli hoca ve personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, vatandaşlardan hastalığın yayılmasının yavaşlatılması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25