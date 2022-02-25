banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Ruslar Çernobil'i ele geçirdi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BAÜN Hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan birimlere bir yenisi daha eklendi. Üniversite hastanesinde, Balıkesir’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açılarak faaliyete geçirildi. Tıp Fakültesi giriş katında kurulan merkezin açılış ve tanıtım programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi yönetimi katıldı.

Sağlık 25.02.2022, 12:45
BAÜN Hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan birimlere bir yenisi daha eklendi. Üniversite hastanesinde, Balıkesir’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açılarak faaliyete geçirildi. Tıp Fakültesi giriş katında kurulan merkezin açılış ve tanıtım programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi yönetimi katıldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: “Amacımız, her alanda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak”

Davetlilerle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı konuşmada, üniversite hastanesine yeni bir birim daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Göreve başlamalarının ardından geçen 3 yılda, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile personelin de destekleriyle sağlık hizmetleri alanında önemli bir gelişim süreci yaşandığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Hastanemiz, şehrimiz ve vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. Amacımız, her alanda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Bu amaç doğrultusunda gereken adımları ivedilikle attık, atmaya devam ediyoruz. Acil Servisin ve Yoğun Bakımın açılmasıyla başlayan süreç, birçok yeni birimin hastanede hizmet vermeye başlaması ile devam ediyor. Bu süreçte öğretim üyesi ve sağlık personeli sayımız 2 katın üzerinde arttı. Yatak kapasitesinin arttırılması çalışmaları hız kazandı. Bugün de Sağlık Bakanlığından ruhsat alan, Balıkesir’de ilk ve tek özelliği taşıyan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezini hastanemize ve şehrimize kazandırmamın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; Merkezin, üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile Merkez personelini de çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Merkezde poliklinik ve laboratuvar hizmeti verilecek

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinin açılış programında bilgiler veren Merkez Sorumlusu ve Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat ile merkezde görevli Doç. Dr. Ayla Avcıkurt; 2’si öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 personelin görev yapacağı merkezin, son teknolojik cihazlarla donatılmış altyapısı sayesinde, ülkemizde hem sitogenetik hem de moleküler genetik alanında Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olan sayılı merkezlerden biri olarak çalışmaya uygun görüldüğünü belirttiler.

Merkezde poliklinik hizmeti de verileceğini söyleyen Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat, “Merkezimizde bulunan poliklinikte, genetik test öncesi ve sonrasında genetik danışmanlık verilmekte, genetik test yapılması gereken hastalar belirlendikten sonra laboratuvarımızda gerekli genetik analizler yapılmaktadır. Üniversite yönetimimizin de destekleriyle, genetik alanda sağlık hizmeti sunmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamlayarak hayata geçirdiğimiz merkezimizde başlıca; ailesel kanserler, doğumsal anomaliler, zihinsel yetersizlik, otizm, nörolojik hastalıklar, hematolojik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, gebelikte ileri anne yaşı ve riskli gebelikler, tekrarlayan gebelik kayıpları, infertilite (kısırlık), akraba evliliklerinden kaynaklanan kalıtsal hastalıklar, ailelerde bilinen genetik hastalık varlığı gibi vakalar için ilgili uzman hekimlerimiz ile iş birliğinde laboratuvar ve poliklinik hizmeti vereceğiz” dedi.

Merkezin, aynı zamanda eğitim ve araştırma çalışmaları doğrultusunda da hizmet vereceğini dile getiren Doç. Dr. Ayla Avcıkurt ve Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat, destekleri dolayısıyla, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Hastane Başhekimliğine teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15