Batman’da tam kapanma sona erdi, vatandaşlar dışarıya temkinli çıktı

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar, sohbetlerini mesafe kurallarını gözeterek yapıyor.

Türkiye geneli 29 Nisan Perşembe günü başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’te sona eren 17 günlük tam kapanma tedbirleri kapsamında birbirlerinden uzak kalan vatandaşlar, buldukları ilk fırsatta özledikleri arkadaş ve akrabalarıyla park ve bahçelerde bir araya geldi. Çay bahçeleri ve kahvehanelerin kapalı olması nedeniyle açık alanlarda bir araya gelen vatandaşlar, uzun kapanma sürecinin verdiği endişeyle sohbetlerini mesafe kurallarına uyarak yaptı. Vatandaşlar aralarına mesafe koyup halka oluşturarak sohbet edip vakit geçirdi.