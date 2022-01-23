Batman’da sağlık ekipleri Şebo dede için seferber oldu

Batman’ın Sason ilçesinde 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat için seferber olan 112 Acil Sağlık ekibi, karlı ve buzlu yolda 8 saatlik çalışmanın ardından Şebo dedeyi hastaneye ulaştırdı.

Sason ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Altıdere köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat’ın yakınları, 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Şebo dede için seferber olan sağlık ekipleri, buz ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Zaman zaman ambulansın kayarak uçuruma yuvarlanma tehlikesi yaşadığı yolculuğun ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, yaklaşık 2 kilometrelik yolu yayan yürüyerek Şebo dedenin evine ulaşmayı başardı. Yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şebo dedeyi ambulansa taşıyan ekipler, zorlu bir çalışmanın ardından yaşlı adamı hastaneye ulaştırarak tedavi altına alınmasını sağladı.