Batman’da omicron alarmı

Batman Valiliği, yapılan testlerden elde edilen sonuçlara göre vakaların bir kısmında omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda Türkiye’deki vaka artışıyla beraber son hafta kentte vaka sayılarında da ciddi bir artış gözlemlendiğini bildirdi. Vaka artışlarıyla beraber Omicron varyantı kaynaklı bir yükseliş olabileceği ihtimali üzerine, şüphelenilen vakalarda yapılan testlerden elde edilen sonuçlarda kente vakaların bir kısmında Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Hastaların genel durumu iyi olup, filyasyon ve temaslı izolasyon çalışmaları titizlikle sürdürülmekte olduğunu ifade edilen açıklamada, “Yapılan incelemede, henüz hastane hizmet kapasitesinde bir aksama görülmemektedir. Omicron varyantının da diğer varyantlar gibi, aşı olmayan kişilerde daha sık görüldüğü, aşılılarda rastlanması durumunda, hastalığın hafif geçtiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Başta 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, aşı olmayan vatandaşlarımızın aşılarını olmak üzere çok hızlı bir şekilde aşı hizmet noktalarına başvurmaları, hastalık bulaşını önleme anlamında ciddi önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılarını olan vatandaşlarımız için hatırlatma dozu tanımlanmış olup ilimizdeki bütün sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilmektedirler. Kış ayları kapalı ortamlarda yoğun vakit geçirilmesinden dolayı, vatandaşlarımızın bu süre zarfında kalabalık ortam ve organizasyonlardan uzak durması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması, hayati önem arz etmektedir" denildi.

50 yaş üstüne aşı çağrısı

Kentte, vaka sayısında da ciddi bir artış gözlemlendiği aktarılan açıklamada, “Vaka artışlarıyla beraber omicron varyantı kaynaklı bir yükseliş olabileceği ihtimali üzerine, şüphelenilen vakalarda yapılan testlerden elde edilen sonuçlarda ilimizde de vakaların bir kısmında omicron varyantı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, henüz hastane hizmet kapasitesinde bir aksama görülmemektedir. Omicron varyantının da diğer varyantlar gibi, aşı olmayan kişilerde daha sık görüldüğü, aşılılarda rastlanması durumunda, hastalığın hafif geçtiği bilimsel olarak ispatlanmıştır. Başta 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, aşı olmayan vatandaşlarımızın aşılarını olmak üzere çok hızlı bir şekilde aşı hizmet noktalarına başvurmaları, hastalık bulaşını önleme anlamında ciddi önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılarını olan vatandaşlarımız için hatırlatma dozu tanımlanmış olup ilimizdeki bütün sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilmektedirler. Kış ayları kapalı ortamlarda yoğun vakit geçirilmesinden dolayı, vatandaşlarımızın bu süre zarfında kalabalık ortam ve organizasyonlardan uzak durması, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması, hayati önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.