Batman’da korona virüsten ölen kadının ikizleri sezaryenle alındı

Batman’da 45 gün önce korona virüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan 8 aylık hamile kadın ikizlerini göremeden hayatını kaybetti. Entübe edilmeden önce ikizleri sezaryenle alınan anne, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 8 aylık hamile kadının ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Entübe edilen kadın, hayatını kaybetti. Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan (31), yaklaşık 45 gün önce korona virüse yakalandı. Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı. Ağırlaşan Doğan’ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı.

“Fatma Doğan’ın aşız olduğu tespit edildi”

İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşamını yitirdi. Doğan’ın aşısız olduğu ve bu yüzden entübe edildiği ve vefat ettiği öğrenildi. Fatma Doğan’ın cenazesi Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.