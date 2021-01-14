Batman’da korona aşısına başlandı

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerde korona virüs aşısı uygulaması genelgesi doğrultusunda aşılama çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığının tüm hastanelerde korona virüs aşısı uygulanması için tedbirlerin alınmasına yönelik genelgesi doğrultusunda, Batman İl Sağlık Müdürlüğü, kamu ve özel hastaneler ile Toplum Sağlığı Merkezinde ve ilçe Devlet Hastanelerinde ’Aşı Uygulama Odası’ oluşturularak aşı uygulamalarının yapılacağı hastanelerde tüm tedbirler alındı. Aşı odaları, aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi için polikliniklerden uzak bir noktada oluşturuldu. Aşı olanlara, aşının ardından herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için aşı odalarının yanında müdahale odası da yapıldı. Yan etki ya da alerji durumunda müdahale etmek amacıyla aşı yapıldıktan sonra 30 dakikalık sürenin hastanede geçirilmesi önerildi. Kişiler e-nabız üzerinden veya Aşıla yazıp 2023’e SMS göndermeleri halinde aşı yapılmasına uygun olanlar MHRS üzerinden randevu alarak aşı olabilecek.