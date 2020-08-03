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Batman’da 2 ev karantinaya alındı
BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGININA YÖNELİK TEDBİRLER KAPSAMINDA 2 EVDE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI.
Sağlık 03.08.2020, 10:47
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Batman’ın Sason ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tekevler Mahallesi ile Dikbayır köyündeki birer evde, korona virüs görülmesi nedeniyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" denildi.
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