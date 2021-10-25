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Başkent’te geçirdiği trafik kazasında vefat eden genç doktor Rümeysa Berin Şen, anıldı

Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Dr. Rümeysa Berin Şen, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki mesai arkadaşları ve hastane yönetimi tarafından anıldı. Hastane başhekimliğince yapılan açıklamada, “Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir” denildi.

Sağlık 25.10.2021, 13:59
Başkent’te geçirdiği trafik kazasında vefat eden genç doktor Rümeysa Berin Şen, anıldı

Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Dr. Rümeysa Berin Şen, Ankara Şehir Hastanesi’ndeki mesai arkadaşları ve hastane yönetimi tarafından anıldı. Hastane başhekimliğince yapılan açıklamada, “Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir” denildi.

Rümeysa Berin Şen (25) Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sağ şeritte park halinde duran kamyona arkadan çarpması sonucu vefat etmişti. Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı olan Dr. Rümeysa Berin Şen için arkadaşları ve hastane yönetimi bir anma töreni düzenledi. Daha sonra konu hakkında hastane başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemiz Kadın Doğum Kliniği Asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen’in elim bir kazada hayatını kaybetmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hastanemizde çalışma arkadaşımız için bir anma programı düzenledik. Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı. Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır. İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

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