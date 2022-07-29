Başkentliler güne Büyükşehir parklarında sporla başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Başkent genelinde spor yapmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşam konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda başlattığı ücretsiz spor faaliyetleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında Başkentlileri sporla buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından geçtiğimiz yıl park alanlarında başlatılan ücretsiz spor faaliyetleri gelen talep üzerine bu yıl da sürdürülüyor. Başkent genelinde spor yapmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşam konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla hayata geçirilen uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Hedef sağlıklı yaşam için 7’den 70’e spora teşvik

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ABB’ye ait parklarda 7’den 70’e tüm Başkentlileri haftanın 3 günü sabah sporuyla buluşturuyor.

Uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde 25 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor faaliyetleri yapmaya devam ettiklerini belirten Spor Eğitmeni Nihal Oğuz, “Halkımız bu ortamı paylaşmaktan çok memnun. Oksijeni bol ortamda spor yapmanın keyfini yaşıyorlar. Bizler de daha sağlıklı ve mutu olmaları için elimizden geldiğince spor yaptırmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz” sözleriyle düşüncesini paylaşırken, Spor Eğitmeni Filiz Erkul ise şu bilgileri verdi:

“Parklardaki talepler çok güzel. 7’den 70’e katılım yüksek. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında spor için parklarda oluyoruz. İnsanlar yeşil alan ve temiz havada spor yapmayı seviyor. Amacımız insanları spor yapmaya özendirmek ve motivasyon sağlamak. Biz de spor yapmak isteyenlere burada yardımcı oluyoruz. Spor için sağlık için halkımızı parklara davet ediyoruz.”

Başkentliler ücretsiz spor desteğinden memnun

Kurtuluş Parkı ve Elvankent Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı’nda dolu dolu spor yapma imkanı bulduklarını ifade eden İnci Çal, “Düzenli gelmeye çalışıyorum. Spor hocamız bize daha bilinçli spor yapmayı öğretiyor. Yeni arkadaşlar kazanmamızı da sağladı bu ortam” diye konuştu.

Şafak Savan ise ücretsiz spor faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Spora çok severek geliyorum. Bazı rahatsızlıklarımdan dolayı spor yapmam gerekiyor o nedenle başımızda işin uzmanı biriyle spor yapmak hem güvenli hem de eğlenceli. Bu hizmetin devam etmesi bizi daha da memnun edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.