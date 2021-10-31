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Başkan Demircan’dan, sağlıktaki sorunların çözümü için toplantı çağrısı

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm sağlık iş kolu sendikaları ile sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ileteceği bir toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Sağlık 31.10.2021, 12:17
Başkan Demircan’dan, sağlıktaki sorunların çözümü için toplantı çağrısı

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, tüm sağlık iş kolu sendikaları ile sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ileteceği bir toplantı yapılması çağrısında bulundu.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüm sağlık iş kolu sendikaları ile sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ileteceği bir toplantı yapılması gerektiğini belirten Demircan, “Sağlık Bakanımıza çağrımız; tüm sağlık iş kolu sendikaları ile sağlık çalışanlarının gerçek sorunlarını ve çözüm önerilerini kendilerine iletecek bir toplantı yapmalarıdır. Bakanlık yetkililerinin önüne koyulan sorunlar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kronik sorunlarıdır. Sağlık Bakanımızın tek başına çözebileceği sorunlar değildir. Bu nedenle en azından kronik sorunların çözümünden sonraya bırakılan bir yönetmelikle, genelge ile hal yoluna koyulacak sorunlar ortadan kaldırılabilir, sağlık çalışanlarının beklentileri karşılık bulabilir. Hiçbir suretle gönülleri alınamayan çalışanların belki gönülleri alınabilir” dedi.

“Neredeyse çarpı iki mesai”

Başkan Demircan, “Biz sağlık çalışanları; asistan hekim arkadaşlarımızın hangi şartlarda çalıştıklarını, aylık kaç saat fazla mesai yaptıklarını biliyoruz ve bunun karşılığında aldıkları ücretin de yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Biz biliyoruz lakin asıl bilmesi gerekenler yaptıkları çalıştay sonrası hekim dışı sağlık çalışanlarının aylık 130 saat fazla çalıştıklarını ifade ediyor. Neredeyse çarpı iki mesai yapıyor arkadaşlarımız. Yetkili sendika da sadece fazla çalıştıklarını ifade ediyor. Fazladan çalışmanın getirdiği dezavantajlardan bahsetmiyor. Stresten kaynaklı hangi hataların yapılabileceğinden bahsetmiyor. Ne denli demoralize olduklarını, ailelerine, eş ve çocuklarına zaman ayıramadıklarından bahsetmiyor. Boşanmalardan bahsetmiyor. Uğradıkları mobbinglerden bahsetmiyor” diye konuştu.

“Gelin bu sorunu hep birlikte çözelim”

Sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri sunan Başkan Demircan, şöyle konuştu: “2020 yılında çözüleceği müjdelenen süresiz sözleşmeli, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, 3+1 sözleşmeli arkadaşlarımızın kadro beklentileri için koca bir yıl daha beklemelerinin nedeni nedir? Atama bekleyen sağlık çalışanları neden atanamıyor? Destek hizmetlerindeki personel eksikliği neden giderilmiyor? Gelin bu sorunu hep birlikte çözelim. Kreş sorununu çözelim, otopark sorununu çözelim, yemeklerin kalitesizliği sorununu çözelim, rotasyon sorunlarını çözelim, eğitimlerinin önündeki keyfiyeti çözelim, servis sorununu çözelim. Hemşirelerin uzmanlaşmasının önündeki engelleri kaldıralım, mülakatı kaldıralım. Giyecek ve yemek yardımını günümüz koşullarında güncelleyelim, mesleki zorunluluk sigortasının kapsamını genişletelim, fiili hizmeti her kesimi kapsayacak şekilde yeniden düzenleyelim. Akademik kariyerin önünü açalım, hekim dışı sağlık çalışanlarının akademik kariyerlerini kendi kurumlarında yapabilmelerini sağlayalım, sağlıkta şiddet yasasının uygulanması için tek vücut olalım, liyakat esasının uygulanması için destek verelim.”

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