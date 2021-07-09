Başkan Demircan, vatandaşları kan bağışına çağırdı

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, pandemi nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ederken, hastane kantinlerindeki yüksek fiyatlara da tepki gösterdi.

Demokratik Sağlık-Sen Genel Başkanı Togan Demircan, yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Özellikle pandemi döneminde kan stoklarının azalması nedeniyle başta sendika üyeleri ve yakınları olmak üzere tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya çalışan Başkan Demircan, hastane kantinlerindeki fahiş fiyat uygulamasının denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Kan bağışına çağrı

Kan bağışı yapmanın aynı zamanda ücretsiz bir sağlık kontrolü olduğunu belirten Togan Demircan, özellikle pandemi döneminde stokların azaldığını söyledi. Demircan, "Pandemi nedeniyle kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle başta üyelerimiz ve yakınları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Covid -19 aşısı olan vatandaşlarımız bir hafta sonra covid pozitif olan vatandaşlarımız ise iyileştikten bir ay sonra kan verebilirler. Kan vermek aynı zaman da ücretsiz bir check-up yapılması anlamına da geliyor şöyle ki kan veren gönüllünün tansiyon, nabız, vücut ısısı, kan grubu, kan sayımı ve serolojik testleri ölçülmektedir. Yapılan testleri, kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhis edilmesini de sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması açısından da önemlidir. Kan veren kişide, kan yapan doku ve organlar uyarılarak, yeni kan yapmaya sevk edilerek kan hücreleri yenilenmiş olur. Düzenli kan veren kişide, hücreler için zararlı okside edici ajanlara karşı vücut direncinin arttığı ve böylece bazı hastalıkları önlediği düşünülmektedir. Kolesterol, trigliserid, şeker gibi kan testlerine ve üre, kreatinin, ürik asit gibi metabolit düzeylerine de olumlu etkisi olmaktadır. Ayrıca kalp ve damar sistemine etkileriyle, damar tıkanıklıkları, kalp krizi geçirme riskini azalttığı ve felç (inme) gibi bazı hastalıkları önlediği düşünülmektedir. Her ne kadar kan vererek bir hayatın kurtulmasına vesile olunsa da aslında bağışçı için de birçok getirisi var. Bu nedenle hem kan verip Kızılay kan stoklarımızı artırmalıyız, hem varsa sağlık problemlerimizi öğrenmeli yoksa da kan hücrelerimizin yenilenmesine vesile olmalıyız" dedi.

"Bir tost 25 lira"

Öte yandan hastane kantinlerindeki fiyatlar lüks kafe ve restoran fiyatlarını aratmadığının altını çizen Başkan Demircan, "En basitinden bir tost 25 lira. Her hastane kantininde farklı fiyat uygulaması var. Kantinlerin denetlenerek fahiş fiyat uygulamalarının disipline edilmesi gerekmektedir. Bu vatandaş açısından da sağlık çalışanları açısından da böyle. Personele çok az miktarda indirim sağlanmakta" diyerek fiyatların denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti.