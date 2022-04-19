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Başkan Demircan: "Üç konfederasyon binlerce çalışanı nasıl unutur?"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanları bakanlığa bağlı hastanelerde ödenen yüzde 20 sabit ek ödeme payından faydalanamıyor" diyerek üyelerinin mali kayıp yaşadığını söylediği, sendika konfederasyonlarına tepki gösterdi.

Sağlık 19.04.2022, 15:07
Başkan Demircan: "Üç konfederasyon binlerce çalışanı nasıl unutur?"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, "Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanları bakanlığa bağlı hastanelerde ödenen yüzde 20 sabit ek ödeme payından faydalanamıyor" diyerek üyelerinin mali kayıp yaşadığını söylediği, sendika konfederasyonlarına tepki gösterdi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan sağlık personellerinin belli başlı sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, sıkıntıların giderilmesi için sendika konfederasyonlarına ve yetkililere seslendi. Ocak 2022’den beri Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personellerin mali kayıp yaşadığını söyleyen Demircan, "Ocak 2022’den beri Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan arkadaşlarımızın mali hak kayıplarını kim ödeyecek. Toplu sözleşmede unutulan Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanları Bakanlığa bağlı hastanelerde ödenen yüzde 20 sabit ek ödeme payından faydalanamıyor. Masada memurun mali ve sosyal haklarından başka her konuyu kendisine dert edinen sendikalara sesleniyorum. Bakanlık’ta yetkili sendika olan sendikaya sesleniyorum. Üyelerinizin Ocak Ay’ından beri yaşadıkları mali kaybı nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz. Üç konfederasyon binlerce çalışanı nasıl unutur? Ramazan Ay’ı münasebetiyle kurumlarda başta kendilerinin de yiyebileceği nitelikte iftar ve sahur yemeği verebilen kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ancak, gerek yemek kalitesizliği gerekse de miktarı açısından yetersiz yemeği hastaları, hasta yakınları ve personelinin önüne servis ettiren idareci arkadaşları da Yüce Allah’a havale ediyorum" dedi.

İcap nöbetleri tepkisi

Hastanelerdeki icap nöbeti konusuna da tepki gösteren Başkan Demircan, "Sağlık Bakanlığının kanayan bir başka konusu icap nöbetleridir. Son olarak yayınlanan bir yazı ile hekim dışı sağlık çalışanlarına icap nöbetleri kaldırılarak yerine nöbet uygulaması getirildi. Bu yazıyı hazırlayan arkadaşımız acaba icap ödemeleri ile nöbet ödemeleri arasındaki mali farkı da hesapladı mı? Kurumlar bu yazı ile zarar ettirilecek mi? Nedir hekim ve hekim dışı sağlık çalışanı arkadaşlarımıza duyulan bu öfkenin sebebi? İcap nöbetleri ile uğraşılacağına keşke fazla mesai, nöbet ücretleri gibi gönüllülük esası dışında çalıştırılan sürelerin saat ücretleri revize edilseydi" açıklamasında bulundu.

Bayram ikramiyesi talebi

Öte yandan Başkan Togan Demircan, Ramazan Bayramı’nda tüm kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talep etti. Demircan, "Diğer taraftan gerek Başbakanlık Genelgesi gerekse de vicdana aykırı bir şekilde imza edilen banka promosyon anlaşmaları. İdareci arkadaşlar unutmayın siz bankaların değil çalışanların müdürüsünüz, devletin memurusunuz. Sağlık Bakanımız geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programında ’Sağlık çalışanlarına verilen zam sözüne’ atıfta bulunmuş. Evet biz de sağlık çalışanlarının ve dahi tüm kamu çalışanlarının maaşlarına bir an evvel reel enflasyon oranlarında iyileştirilme yapılması talebimizi yineliyoruz. Emekli abilerimiz, ablalarımız bu memleketin evlatları da fiilen çalışanlar da bu memleketin evlatları değil mi? Bayram sadece emekliye mi bayram, devlet ayrımcılık yapar mı? Bayram ikramiyesi neden fiilen çalışana da ödenmiyor? Yetkili sendika talep edemez ancak biz, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramında tüm kamu çalışanlarına da bayram ikramiyesi verilmesini Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan talep etmekteyiz" sözlerine yer verdi.

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