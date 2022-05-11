banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Toyota’dan üretimi askıya alma kararı
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Erling Haaland transferi: Manchester City, Borussia Dortmund ile anlaştı!
Bill Gates korona virüse yakalandı
Bill Gates korona virüse yakalandı

Başkan Demircan: “İnsanımızın tedavi süresince konfora sahip olmasını kıymetli buluyorum”

40 yıl önce hizmete giren hastanelerin fiziki koşulları ile yeni yapılan şehir hastanelerinin fiziki koşullarını kıyaslayan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Şehir hastanelerinin; çalışan, hasta ve hasta yakınlarına sağladığı konforları düşündüğümüzde, bizim insanımızın da tedavisi süresince bu konfora sahip olmasını kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Sağlık 11.05.2022, 12:10
Başkan Demircan: “İnsanımızın tedavi süresince konfora sahip olmasını kıymetli buluyorum”

40 yıl önce hizmete giren hastanelerin fiziki koşulları ile yeni yapılan şehir hastanelerinin fiziki koşullarını kıyaslayan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Şehir hastanelerinin; çalışan, hasta ve hasta yakınlarına sağladığı konforları düşündüğümüzde, bizim insanımızın da tedavisi süresince bu konfora sahip olmasını kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Hayatında bir kez şehir hastanesine gitmemiş insanların şehir hastanelerini eleştirdiklerini ve bu eleştiriyi anlamsız bulduğunu açıklayan Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Belki inşa edildikleri bölge, ulaşım, yap işlet devret modelleri konuşulabilir. Hemen hemen tüm şehir hastanelerini bilen bir kişi olarak, 40 yıl önce hizmete girmiş mevcut hastanelerin fiziki koşulları ile şehir hastanelerinin fiziki koşullarını; çalışan, hasta ve hasta yakınlarına sağladığı konforları düşündüğümüzde, bizim insanımızın da tedavisi süresince bu konfora sahip olmasını kıymetli buluyorum” dedi.

Geçmiş yıllarda hizmete sunulan hastanelerde aynı asansörle hem cenaze hem yemek hem de hasta taşındığını savunan Demircan, “Eski kurumlarda otopark, kreş, yemek gibi hizmetler başlı başına sorun. Güvenlik ayrı sorun. En azından şehir hastaneleri birçok hastaneyi içinde barındırdığı için sorunlarında büyük kısmını böylelikle ortadan kaldırmış oluyor. Eksikler elbet var. Örneğin, şehir hastanelerinin yakınlarına özellikle ev sahibi olmayan sağlık çalışanlarına öncelik vermek şartı ile TOKİ tarafından konut projeleri yapılabilir” diye konuştu.

“Ağlama makamında değil, icra makamında olduklarını hatırlatırım”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranları nedeniyle Temmuz ayı beklenmeden emekli ve memurlara en az yüzde 50 oranında iyileştirme yapılması gerektiğini de belirten Demircan, “Briketten de olsa Suriye’de ev yaptıran yetkili konfederasyon, enerjisini bu yöne vermelidir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında kalmış maaşların sorumlusu, toplu sözleşme masasının öngörüsüz konfederasyonlarıdır. Ağlama makamında değil, icra makamında olduklarını hatırlatırım” dedi.

Hastaların MHRS üzerinden randevu alamadıklarını da ifade eden Demircan, “MR, ultrason gibi tetkikler konusunda 7-8 ay sonrasına verilen randevu sürelerini de paylaşmak isteriz. Günde en az 10 kez falanca doktor için randevu veya Eylül ayına verilen ultrason, MR randevuları için aranmaktayız. Sağlık Bakanlığı biran evvel bu soruna çözüm bulmalıdır. ‘5 dakikada muayene’ formülünün de sorunu çözmediğini görmüş oldular” şeklinde konuştu.

“Bu muamma artık son bulmalıdır”

Yıllardır kamu kurumlarında liyakat esaslı yönetim sistemini istediklerini belirten Demircan, “Son zamanlarda sağlık alanında iki sendika arasındaki koltuk kapma yarışını anlamsız buluyoruz. Sağlık Bakanlığının liyakat esaslı sözleşmeler imzalamasını istiyoruz. Liyakat ehli olmayan birçok kurumda yukarıda sıraladığımız sorunlar hem hizmet kalitesini düşürmekte hem çalışanların motivasyonlarını düşürerek tükenmişlik sendromu yaşamalarını sağlamakta. Bu nedenle liyakat önemli. Son günlerde 3600 ek gösterge ile ilgili çıkan haberleri, beyanları da yakından takip etmekteyiz. 3600’ün farklı kurumlarda olsa dahi hak eden herkesi kapsamasını istiyoruz. Bu muamma artık son bulmalıdır. Sendikaların mevcut sorunların çözümü noktasında daha samimi olmalarını bekliyoruz. Örneğin 9 yıldır kadro bekleyen sağlık çalışanları mezarda mı kadroya geçirilecekler? Diğer bakanlıklarda bir KHK ile kadro beklentileri karşılık buluyorken Sağlık Bakanlığı niçin diğer bakanlıkların gerisinde kalıyor, personeline neden sahip çıkmıyor?” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 11 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 35 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
20°
açık