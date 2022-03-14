Başkan Demircan, 14 Mart’ta talepleri yineledi

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Tıp Bayramı vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın yapacak olduğu kutlama mesajında, sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılık bulacağı mali hak düzenlemesi ile ilgili açıklamanın yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, Tıp Bayramı’na ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık Bakanı teklifi ile 2021 yılının “Dünya Sağlık Çalışanları Yılı” olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Demircan, “2022 yılında ise sağlık çalışanlarının itibarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağına dair açıklamalar yapılmıştı. Ancak bugüne kadar vaat edilen, açıklanan, müjdelenen mali ve sosyal hak düzenlemelerine ilişkin yasal bir düzenleme maalesef ki gerçekleşmedi. Kamu sağlık çalışanlarının mali sosyal taleplerini dinledi, muhataplar ise talepleri sürekli öteledi, ileri tarihlere bıraktı. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan pratisyen hekim, hekim ve diş hekimlerine yönelik mali haklardaki düzenleme tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmek üzere askıya alındı ve üzerinden 3 ay geçti. Tıp Bayramı vesilesi ile Cumhurbaşkanımızın yapacak olduğu kutlama mesajında, sağlık çalışanlarının beklentilerinin karşılık bulacağı mali hak düzenlemesi ile ilgili açıklamanın yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Talepleri sıraladı

Sağlık çalışanları için mali haklar yanında sosyal hak kayıplarına yönelik bir düzenlemenin de ivedilikle yapılması gerektiğini ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid 19’un meslek hastalığı sayılması ve görevi başında vefat eden sağlık çalışanlarının şehit statüsüne alınması, sağlıkta şiddet olayları ile ilgili Sağlık ve Adalet Bakanlarımız tarafından yapılan açıklamaların vücut bulması, PDC güncellenerek kurumların reel ihtiyaçları doğrultusunda her branştan atama yapılmasını, malpraktis ve mobbing gibi kanayan yaralara kalıcı çözümler bulunmasını, performans sisteminin sonlandırılmasını ve emekliliğe yansıtılacak tek maaş sistemine geçilmesini, şehir hastaneleri yakınlarına TOKİ eli ile sağlık çalışanları için konut projelerinin geliştirilmesini, çalışma saatlerinin düzenlenmesini, nöbet fazla mesai icap gibi fazla çalışma, giyim yardımı ücretlerinin günümüz koşullarında güncellemesini, 4/B süreli, süresiz sözleşmeli ve sözleşmeli yönetim modellerinden vazgeçilmesini, enflasyon farklarının takip eden aylarda ödenmesini, yemek kalitesinin artırılmasını, 24 saat kreş hizmeti verilmesini, eğitim ve akademik kariyerlerin önündeki keyfiyetlerin kaldırılmasını, kurumlardaki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını, yurt dışı görevlendirmelerin şeffaflık ilkesi ile yapılmasını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatın kaldırılmasını, SABİM, CİMER gibi şikayetler de Sağlık Bakanlığının ilgili yazısının dikkate alınarak gereksiz soruşturmaların açılmamasını tıp bayramı vesilesi ile sağlık sosyal hizmet çalışanları adına talep etmekteyiz.”