Başkan Böcek’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK’İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ OP. DR. ÖZGÜN GÜNGÖR AÇIKLAMA YAPTI. GÜNGÖR, “MUHİTTİN BÖCEK’İN 8 EYLÜL SALI GÜNÜ İTİBARİYLE KAN DEĞERLERİNDE DÜZELME, PCR TESTİNDE NEGATİFLEŞME VE ANTİKOR TESTLERİNDE POZİTİFLİK SAPTANMIŞTIR. COVİD SÜRECİNDE AKCİĞER DOKUSUNDA OLUŞAN TAHRİBAT NEDENİYLE YOĞUN BAKIM KOŞULLARINDA, TAKİP VE TEDAVİLERİ DEVAM ETMEKTEDİR” DEDİ.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Op. Dr. Özgün Güngör açıklama yaptı. Güngör, “Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir” dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör açıklamasında, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in 8 Eylül Salı günü itibariyle kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır” ifadelerini kullandı.
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