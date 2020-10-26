Başkan Böcek’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TANISIYLA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, DÜN YAPILAN AÇIKLAMAYLA AYNI BİLGİLER PAYLAŞILDI VE BULGULARIN STABİL OLDUĞU VE DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU BİLDİRİLDİ.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, dün yapılan açıklamayla aynı bilgiler paylaşıldı ve bulguların stabil olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.
49 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Dün 58 yaşına giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 49 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.
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