Başkan Böcek’in durumunda olumlu gelişme
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNDA SON BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE OLUMLU GELİŞMELER OLDUĞU ANCAK DURUMUNUN KRİTİKLİĞİNİ KORUDUĞU BİLGİSİ PAYLAŞILDI.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmasının yanı sıra son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olduğu ancak durumunun kritikliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
43 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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