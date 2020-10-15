Başkan Böcek’in durumu stabil
YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TANISIYLA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN DURUMUNUN STABİL OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı, son 24 saat içerisinde bulguların stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumun kritikliğini koruduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.
37 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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