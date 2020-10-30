Başkan Böcek belirli düzeyde ağızdan beslenmeye başladı
YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TANISIYLA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİSİNE DEVAM EDİLEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BELEDİYEDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, BİLİNCİ YERİNDE OLDUĞU, BELİRLİ DÜZEYDE AĞIZDAN BESLENME BAŞLADIĞI, GENEL SEYRİ İYİYE GİTMEKLE BERABER ENFEKSİYON BULGULARI NEDENİYLE DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU BİLDİRİLDİ.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, bilincinin yerinde olduğu, belirli düzeyde ağızdan beslenmeye başladığı, genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.
53 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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