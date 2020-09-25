Başkan Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK COVİD-19 TEŞHİSİYLE 17 AĞUSTOS TARİHİNDEN BUYANA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖZEL HASTANEDEN BU GECE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ. BAŞKANIN DURUMUNUN STABİL OLDUĞU VE TEDAVİSİNE BURADA DEVAM EDİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden buyana tedavi gördüğü özel hastaneden bu gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.
Başkan Böcek 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Böcek’in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid-19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden bu gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Böcek’in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir” denildi.
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0