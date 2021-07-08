Başkan Bektaş’tan ücretsiz ulaşım çağrısı

Sağlık Sen İzmir 1 No.’lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslenerek, “Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu ulaşım hakkına dokunmayın” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No.lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkının devam etmesi için çağrıda bulundu. Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi ve aşılama sürecinde uzun ve meşakkatli mesailer yaptığını aktaran Bektaş, ücretsiz ulaşım konusunda yeniden bir düzenleme talep ettiklerini söyledi.

"Pandemi ile savaşımız devam ediyor"

Pandemiye karşı mücadelenin devam ettiğini belirten Bektaş, “Sağlık çalışanları olarak 1 yılı aşkın süredir, Covid-19’a karşı tabiri caizse insanüstü bir mücadele veriyoruz. Aylarca evlatlarımızdan, ailelerimizden uzak, hastane köşelerinde 3-4 saatlik uykularla çalışıyoruz. Vaka sayıları her arttığında, çalıştığım birimler, yerler değişti, değişiyor. Kimimiz filyasyon ekiplerinde, kimimiz pandemi servislerinde, kimimiz seyyar olarak alanlarda, kimimiz hangi hastanede ihtiyaç varsa orada vazifemizi sürdürdük, sürdürüyoruz. Şu anda da aşılama çalışmaları kapsamında evlerimizden kilometrelerce uzak AVM’lerde, havalimanlarında, askeri birliklerde, cezaevlerinde aşılama yapıyoruz. Neredeyse her ay, virüsün farklı bir versiyonunu konuşuyor, tartışıyoruz. Pandemi ile savaşımız devam ediyor" dedi.

"Ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanma hakkımız elimizden alınıyor”

Ücretsiz toplu ulaşım haklarının yeniden gündeme gelmesini talep eden Bektaş, şöyle devam etti: "Temennimiz hiç kimsenin canı yanmadan, bu virüs yüzünden bir evladın daha annesiz, bir annenin daha evlatsız kalmaması. Biz bu sebeple, bu motivasyonla evlatlarımıza, analarımıza hasret mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadelemizi takdir ettiğini söyleyen devlet büyüklerimiz, yerel yönetimlerimiz de yeri geldi bizleri alkışladı, yeri geldi pohpohladı, yeri geldi sırtımızı sıvazladı ama hiçbir zaman, ‘Ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımız, gerçekten neye ihtiyacımız olduğunu’ hiç kimse sormadı. Biz söyledik, haykırdık, yazdık, çizdik, anlattık ama sesimizi duyan olmadı. Döner sermaye sisteminin çarpıklığı, ek ödemeler, nöbet ücretleri, ücret politikalarındaki haksızlıklarla baş başa bırakıldık. Şimdi de, birçoğumuz çalıştığımız hastanelerden, evlerimizden uzak alanlarda görev yaptığımız bilindiği halde, ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanma hakkımız elimizden alınıyor”

“Bize destek olun”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e seslenen Bektaş, “Henüz ahde vefa zamanı bile değil, savaş, mücadele devam ediyor. Hala sahalardayız, hala alanlarda, hala virüsün her versiyonuna karşı en ön safta cansiperane çalışıyoruz. Bize alkıştan başka verilen tek şey olan ücretsiz toplu taşıma hakkının geri alınması hangi vicdana, mantığa sığıyor? Pandemi süreci sona erdi de, sağlık çalışanlarına mı söylenmiyor? Herkes çalıştığı hastaneye döndü de bizim mi haberimiz yok? Bu nasıl bir karardır? Buradan hem Sağlık Bakanlığı’na hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz, ‘Ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkımıza dokunmayın.” Biz sizin için görevimizin başındayız, bizlere köstek değil, destek olun. Olun ki, sağlık çalışanlarının zaten son deminde olan motivasyonu tamamen yok olmasın” çağrısında bulundu.