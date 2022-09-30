Başkan Altınok: “Etlik Şehir Hastanesi devasa bir şifa merkezi”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 4 bin yatak kapasiteli Türkiye’nin 20’nci Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi hakkında “Etlik Şehir Hastanesi devasa bir şifa merkezi” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’nin 20’nci Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin Keçiören’de hizmete başlamış olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Altınok, “Ankara’mıza ve Keçiören’imize kazandırılan Etlik Şehir Hastanemiz için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, bakanlık çalışanlarımıza ve bu eserin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada hizmet verecek olan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza da başarı ve esenlikler diliyoruz” diye konuştu.

“Algı ile değil eserlerimizle vatandaşımızın karşısındayız”

Etlik Şehir Hastanesi hakkında değerlendirmede bulunan Altınok, şunları kaydetti:

“Bizler algı ile değil eserlerimizle vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Kim ki hamaset siyaseti yapar, o hamaset vatandaşımızın nazarında herhangi bir karşılık bulamaz. Erenler ne demiş; ’Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser.’ Hal böyle olunca meyve veren ağacı taşlayan da çok oluyor. Ulaşım sıkıntısının olmadığı ferah bir alana sahip Etlik Şehir Hastanemize biz de imkânlarımız çerçevesinde destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Göreve başladığımız 1994 senesinde belediyeler kendi işlerini dahi zor yapardı. Büyükşehir belediyeleri de yoktu. O zaman da Türkiye’de sağlığa en çok yatırım yapan belediyeydik. 48 sağlık ocağı ve 180 yataklı hastane yaparak devletimize teslim etmiştik. Bu dönemde de sağlık ocağı inşa etmeyi sürdürüyoruz. İlçemizdeki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği ile Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniğini baştan sona yeniledik. Bakanlığımızla iş birliğinde sağlık hizmetlerimiz tam gaz devam edecek.”