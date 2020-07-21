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Başkale’de 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
VAN’IN BAŞKALE DEVLET HASTANESİNDE GÖREVLİ 10 SAĞLIK PERSONELİNİN KORONA VİRÜS TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI.
Sağlık 21.07.2020, 16:51
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Van’ın Başkale Devlet Hastanesinde görevli 10 sağlık personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı.
Başkale Devlet Hastanesinde 2 gün önce yüksek ateş, öksürük ve hapşırma şikâyeti olan sağlık çalışanlarının korona virüs testlerinin yapılmasının ardından virüs taşıdıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen hastane yönetimi, tüm personele test yaptırdı. Yapılan testlerin sonucunda 10 personelin korona virüs taşıdıkları ortaya çıktı.
Hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak tüm hastane dezenfekte edildi. Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesi ve ilaçlanmasının ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı.
Korona virüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.
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