Basın mensupları kan bağışında bulundu

Adanalı basın mensupları, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Basın mensupları, maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında bağışta bulunarak, iyilik kervanına katıldılar. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, pandemi ve Ramazan ayı nedeniyle stokların düşmemesi için halkın seferber olduğunu, bu seferberliğe basın mensuplarının da katıldığını belirterek, “Bir yandan zor koşullarda halkı bilgilendirmek için haberden habere koşan, kan bağışına farkındalık oluşturmak adına yaptıkları haberlerle üzerlerine düşen görevi yerine getiren gazeteci kardeşlerimiz, bu kez kendileri de bağışta bulunarak örnek bir davranışta bulundular. Kendilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, kana ihtiyaç duyan hasta ve hasta yakınları adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sefa Saygıdeğer ve Başkan Vekili Mustafa Özke ile çok sayıda gazeteci kan bağışında bulundu. Bağış etkinliğine Adana Şube Başkanı Ahmet Çolak, Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül, Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca, Sarıçam Şube Başkanı Cabbar Konuk ile Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek’in katıldı.